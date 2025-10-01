Видео
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 октября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 октября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 1 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Осень открывает новую страницу. Среда, 1 октября, обещает стать особенным днем, который станет зеркалом внутренних процессов и покажет, куда стоит направить свою энергию. А карты Таро помогут каждому знаку Зодиака сделать важные шаги.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 1 октября 2025 года.



Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня жизнь может неожиданно изменить направление. "Колесо Фортуны" подсказывает Овнам: не сопротивляйтесь, даже если кажется, что путь становится труднее. Каждый поворот ведет к новому опыту, который подарит вам знания и силу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Тельцам пришло время посмотреть правде в глаза. Вы можете испытывать разочарование, признавая собственные ошибки, но именно это принесет облегчение. Сегодня вы обретете спокойствие, приняв ситуацию такой, какая она есть.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Для Близнецов этот день может быть эмоционально сложным. "Пятерка Пентаклей" указывает на ощущение одиночества или недостаток поддержки. Но это время научиться стоять на собственных ногах и закалить характер.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Ваши интуиция и уверенность сегодня будут работать особенно четко. Карта дня призывает прислушиваться к себе и смело действовать. Вы на правильном пути.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Эта среда станет для Львов днем победы. "Шестерка Жезлов" символизирует заслуженный успех после длительного труда. Вы можете сомневаться в результатах, но карты Таро подтверждают: награда уже рядом.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

Сегодня вам может быть трудно принять окончательное решение. Карта дня говорит о сомнениях и отсутствии ясности. Не спешите — дайте себе время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Дурак" (перевернутая)

Для Весов этот день станет проверкой гибкости. Карта дня предупреждает: чрезмерная доверчивость или поспешные решения могут обернуться проблемами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Скорпионы сегодня рискуют слишком сравнивать себя с другими. Перевернутая "Девятка Пентаклей" напоминает: не измеряйте собственную ценность чужими успехами. Сосредоточьтесь на своих достижениях и внутреннем развитии.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Король Мечей" (перевернутая)

Стрельцам стоит внимательнее присмотреться к людям. "Король Мечей" в перевернутом положении указывает на возможность манипуляций или злоупотребления силой. Взвешивайте свои слова и не бойтесь называть вещи своими именами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

Финансовые заботы или страхи могут дать о себе знать. Карта дня подсказывает: время найти новый подход к проблеме, а не зацикливаться на ней. Используйте этот день, чтобы разработать нестандартные идеи и снять напряжение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Этот день дарит Водолеям глубокую интуицию. "Верховная Жрица" призывает доверять собственным ощущениям и не игнорировать внутренние знаки. Вы можете получить скрытое знание или подсказку, которая повлияет на важное решение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Рыбы сегодня могут столкнуться с конфликтами или мелкими спорами. "Пятерка Жезлов" предостерегает: избегайте сплетен и пустых ссор. Берегите энергию для действительно важных вещей.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
