Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на 1 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Осінь відкриває нову сторінку. Середа, 1 жовтня, обіцяє стати особливим днем, що стане дзеркалом внутрішніх процесів і покаже, куди варто спрямувати свою енергію. А карти Таро допоможуть кожному знаку Зодіаку зробити важливі кроки.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 1 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні життя може несподівано змінити напрямок. "Колесо Фортуни" підказує Овнам: не чиніть опір, навіть якщо здається, що шлях стає важчим. Кожен поворот веде до нового досвіду, який подарує вам знання й силу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Тельцям настав час подивитися правді у вічі. Ви можете відчувати розчарування, визнаючи власні помилки, але саме це принесе полегшення. Сьогодні ви знайдете спокій, прийнявши ситуацію такою, яка вона є.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Для Близнюків цей день може бути емоційно складним. "П'ятірка Пентаклів" вказує на відчуття самотності чи брак підтримки. Але це час навчитися стояти на власних ногах та загартувати характер.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Ваші інтуїція та впевненість сьогодні працюватимуть особливо чітко. Карта дня закликає прислухатися до себе й сміливо діяти. Ви на правильному шляху.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Ця середа стане для Левів днем перемоги. "Шістка Жезлів" символізує заслужений успіх після тривалої праці. Ви можете сумніватися у результатах, але карти Таро підтверджують: нагорода вже поруч.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Сьогодні вам може бути важко ухвалити остаточне рішення. Карта дня говорить про сумніви та відсутність ясності. Не поспішайте — дайте собі час.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Дурень" (перевернута)

Для Терезів цей день стане перевіркою гнучкості. Карта дня попереджає: надмірна довірливість або поспішні рішення можуть обернутися проблемами.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

Скорпіони сьогодні ризикують занадто порівнювати себе з іншими. Перевернута "Дев'ятка Пентаклів" нагадує: не вимірюйте власну цінність чужими успіхами. Зосередьтеся на своїх досягненнях і внутрішньому розвитку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)

Стрільцям варто уважніше придивитися до людей. "Король Мечів" у перевернутому положенні вказує на можливість маніпуляцій чи зловживання силою. Зважуйте свої слова та не бійтеся називати речі своїми іменами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

Фінансові турботи чи страхи можуть дати про себе знати. Карта дня підказує: час знайти новий підхід до проблеми, а не зациклюватися на ній. Використайте цей день, щоб розробити нестандартні ідеї та зняти напругу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Цей день дарує Водоліям глибоку інтуїцію. "Верховна Жриця" закликає довіряти власним відчуттям і не ігнорувати внутрішні знаки. Ви можете отримати приховане знання або підказку, яка вплине на важливе рішення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

Риби сьогодні можуть зіткнутися з конфліктами чи дрібними суперечками. "П'ятірка Жезлів" застерігає: уникайте пліток і пустих сварок. Бережіть енергію для справді важливих речей.

гороскоп знаки Зодіаку передбачення карти Таро 1 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
