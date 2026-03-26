Украина остается в топ-10: прогноз на победителя Евровидения

LELÉKA. Фото: instagram.com/leleka_music

Букмекеры прогнозируют Украине девятое место на Евровидении, которое состоится уже в мае. Страну будет представлять LÉLEKA с песней Ridnym. В то же время, на первом месте уже длительное время находится дуэт из Финляндии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте Eurovisionworld.

Прогноз на победителя Евровидения-2026

Украина остается на девятом месте с вероятностью победы в 3%. В то же время первое место прогнозируют Финляндии, от которой выступит дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin.

По данным букмекеров, сейчас топ-10 выглядит так:

Финляндия; Франция; Дания; Греция; Австралия; Швеция; Израиль; Италия; Украина; Кипр.

Прогноз букмекеров на победителя Евровидения-2026. Фото: скриншот

Кроме того, в прогнозе попадания в топ-10 Украина находится на восьмой строчке с вероятностью 64%.

Прогноз на топ-10. Фото: скриншот

Следует отметить, что прогнозы букмекеров часто отличаются от результатов в песенном конкурсе.

Главная редакторка Новини.LIVE Елена Халик узнала у представительницы Украины на Детском Евровидении-2025 Софии Нерсесян, за кого она болела на Нацотборе в этом году. Девочка отметила, что поддерживала всех, поскольку у каждого была своя "фишка".

А опрос КМИС показал, что большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к участию страны в Евровидении. В то же время 27% респондентов подчеркивают, что этого не следует делать во время войны.

Ранее LELÉKA призналась, что нарушила одно из правил Евровидения. Ей запретили спускаться в метро, но она это делала. Певица поделилась, что люди ее не узнавали.