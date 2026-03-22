Представительница Украины на Евровидении-2026 призналась в нарушении

LELÉKA.

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA нарушила одно из правил конкурса. Речь идет о запрете спускаться в метро.

Об этом сама певица сообщила в интервью BLIK.ua, передает Новини.LIVE.

Какое нарушение совершила LELÉKA

Артистка призналась, что перед выступлением на международном конкурсе должна соблюдать определенные запреты, но один из них нарушила: спускалась в метро, хотя ей это запретили делать.

"Моя команда об этом не знает... Но в метро я смотрела в пол. Такая закрытая не коммуникационная поза, наверное, не позволила людям ко мне подходить. Не узнавали", — рассказала LELÉKA.

Также она добавила, что после победы на Нацотборе до сих пор не знает, узнают ли ее на улицах, потому что в основном ездит на машине.

"У меня много встреч. Я или постоянно на зумах, или в машине меня везут то сюда, то туда. У меня даже нет возможности выйти куда-то и протестировать, насколько я узнаваема", — отметила артистка.

