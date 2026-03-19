Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2026: Украина отстает

Скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS

Вскоре в Вене проведут песенный конкурс Евровидение-2026, который в этом году станет юбилейным. Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение-2026, и по состоянию на 19 марта главным фаворитом остается Финляндия. А вот Украина с песней "Ridnym" в исполнении Leléka пока "отстает".

Кого из исполнителей букмекеры считают достойными претендентами на победу

Читайте также:

Какие прогнозы букмекеров на Евровидение-2026

На фоне подготовки к шоу букмекеры уже сформировали круг главных фаворитов. По состоянию на четверг, 19 марта, первое место в их рейтинге уже третью неделю подряд удерживает Финляндия. Дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней "Liekinheitin" имеет 29% шансов на победу.

Рейтинг потенциальных победителей на конкурсе Евровидение-2026. Фото: скриншот

Ближе всего к лидеру сейчас держатся Дания и Франция. Обе страны букмекеры оценивают в 12%. Дания представлена Søren Torpegaard с песней "Før vi går hjem", а Франция — Monroe с треком "Regarde!". Далее в таблице идут Греция с 7%, Швеция и Австралия — по 5%.

А вот Украина на данный момент находится на девятой строчке букмекерского списка. Представительница Украины Leléka с песней "Ridnym" имеет лишь 3% вероятности победы по сводному прогнозу Eurovisionworld. То есть страна пока остается в пределах топ-10, но в группу главных фаворитов пока не входит.

Подготовка к Евровидению не прошла без скандалов. Так в феврале победители Евровидения 2024 Nemo отдали организаторам конкурса обратно хрустальный кубок, который традиционно вручают за победу. В частности, артистов возмутило участие Израиля в конкурсе.

Это не единственные артисты, которые выступают категорически против участия Израиля. Еще пять стран бойкотируют конкурс и критикуют организаторов за допуск Израиля.

Несмотря на это, от проведения конкурса никто не отказывается. Организаторы показали, как оформят свет на сцене в этом году на Евровидении.