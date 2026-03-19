Букмекери назвали фаворита Євробачення-2026: Україна пасе задніх

Дата публікації: 19 березня 2026 14:37
Скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Паркконен. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS

Незабаром у Відні проведуть пісенний конкурс Євробачення-2026, який цьогоріч стане ювілейним. Букмекери оновили прогнози на Євробачення-2026, і станом на 19 березня головним фаворитом залишається Фінляндія. А от Україна з піснею "Ridnym" у виконанні Leléka поки "пасе задніх".

Кого з виконавців букмекери вважають достойними претендентами на перемогу розпповість Новини.LIVE.

Які прогнози букмекерів на Євробачення-2026

На тлі підготовки до шоу букмекери вже сформували коло головних фаворитів. Станом на четвер, 19 березня, перше місце в їхньому рейтингу уже третій тиждень поспіль утримує Фінляндія. Дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею "Liekinheitin" має 29% шансів на перемогу.

Рейтинг потенційних переможців на конкурсі Євробачення-2026. Фото: скриншот

Найближче до лідера зараз тримаються Данія та Франція. Обидві країни букмекери оцінюють у 12%. Данія представлена Søren Torpegaard з піснею "Før vi går hjem", а Франція — Monroe з треком "Regarde!". Далі в таблиці йдуть Греція з 7%, Швеція та Австралія — по 5%.

А от Україна на цей момент перебуває на дев'ятому рядку букмекерського списку. Представниця України Leléka з піснею "Ridnym" має лише 3% ймовірності перемоги за зведеним прогнозом Eurovisionworld. Тобто країна поки залишається в межах топ-10, але до групи головних фаворитів поки не входить.

Підготовка до Євробачення не минула без скандалів. Так у лютому переможці Євробачення 2024 Nemo віддали організаторам конкурсу назад кришталевий кубок, який традиційно вручають за перемогу. Зокрема, артистів обурила участь Ізраїлю в конкурсі

Це не єдині артисти, які виступають категорично проти участі Ізраїлю. Ще п'ять країн бойкотують конкурс та критикують організаторів за допуск Ізраїлю.

Попри це, від проведення конкурсу ніхто не відмовляється. Організатори показали, як оформлять світло на сцені цьогоріч на Євробаченні.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
