Представниця України на Євробаченні-2026 зізналася в порушенні

Представниця України на Євробаченні-2026 зізналася в порушенні

Ua
Дата публікації: 22 березня 2026 08:10
Представниця України на Євробаченні-2026 зізналася в порушенні
LELÉKA. Фото: Olga Zakrevska

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA порушила одне із правил конкурсу. Йдеться про заборону спускатися в метро.

Про це сама співачка повідомила в інтерв'ю BLIK.ua, передає Новини.LIVE.

Яке порушення скоїла LELÉKA 

Артистка зізналася, що перед виступом на міжнародному конкурсі має дотримуватися певних заборон, але одну з них порушила: спускалася в метро, хоча їй це заборонили робити. 

"Моя команда про це не знає... Але в метро я дивилася в підлогу. Така закрита не комунікаційна поза, напевно, не дозволила людям до мене підходити. Не впізнавали", — розповіла LELÉKA.

Також вона додала, що після перемоги на Нацвідборі досі не знає, чи впізнають її на вулицях, тому що здебільшого їздить автівкою.

"У мене багато зустрічей. Я або постійно на зумах, або в машині мене везуть то сюди, то туди. У мене навіть немає можливості вийти кудись і протестувати, наскільки я впізнавана", — зазначила артистка.

Раніше стало відомо, які ставки роблять на Євробачення-2026 букмекери. Україна поки що лише на дев'ятому місці.

Також ми повідомляли, що головним претендентом на перемогу на Євробачення-2026, на думку букмекерів, є Фінляндія. Цю країну на конкурсі представлять Лінда Лампеніус та Піт Паркконен із композицією Liekinheitin.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
