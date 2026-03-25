София Нерсесян поделилась, за кого болела на Нацотборе

Представительница Украины на Детском Евровидении-2025 София Нерсесян поделилась, за кого в этом году болела на Национальном отборе. По ее словам, у всех были хорошие песни и свои "фишки". Нерсесян говорит, что поддерживала всех.

Об этом София Нерсесян сказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Sofia Nersesyan высказалась о Нацотборе на Евровидение-2026

"Болела я за всех, у всех были очень хорошие, крутые песни, у всех были свои фишки, свои какие-то моменты", — говорит София.

В частности, она выделила выступления Jerry Heil, LELÉKA и The Elliens.

"Мне очень это понравилось. Я за всех болела", — говорит представительница Украины на Детском Евровидении-2025.

Кроме того, София поделилась, что хотела бы побывать на взрослом Евровидении. Сейчас она не знает, удастся ли в этом году побывать в Вене.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на опрос КМИС, большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к участию Украины в Евровидении. Речь идет о 70%. В то же время 27% опрошенных ответили отрицательно.

А LELÉKA призналась, что нарушила одно из правил песенного конкурса. Певице запретили спускаться в метро, но она это делала. Кроме того, артистка рассказала, что не знает, узнают ли ее на улицах, поскольку часто ездит на авто.

Известно, что сейчас букмекеры прогнозируют Финляндии победу на Евровидении-2026. Страну представит дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней "Liekinheitin". В то же время Украине прогнозируют девятое место.