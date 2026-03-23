Евровидение: 70% граждан поддерживают участие Украины во время войны

Сцена Нацотбора на Евровидение-2026. Иллюстративное фото: Суспільне мовлення

Большинство украинцев (70%) поддерживают или нейтрально относятся к участию Украины в песенном конкурсе Евровидение. В то же время многие опрошенные критически оценивают использование государственного бюджета на организацию шоу для отбора. Многие предпочитают привлекать спонсоров вместо бюджетных средств, чтобы финансировать участие в конкурсе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По результатам всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 12 по 24 февраля 2026 года, 70% украинцев поддерживают или нейтрально относятся к участию Украины в Евровидении. В то же время 27% респондентов считают, что стране не стоит участвовать в конкурсе во время войны.

Мнения украинцев относительно расходов государственного бюджета на шоу для отбора разделились. Среди тех, кто поддерживает участие в конкурсе, 12% считают бюджетное финансирование вполне уместным, 16% соглашаются на бюджет, но без масштабного шоу. А самая большая группа — 42% — предпочитает привлечение частных спонсоров, а не бюджетных средств.

Итак, результаты опроса показывают, что украинцы готовы поддерживать культурные инициативы, но при условии осторожного использования государственных средств и привлечения частных ресурсов.

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) среди 2004 респондентов в возрасте от 18 лет на подконтрольной правительству территории Украины. Статистическая погрешность выборки для показателей близких к 50% не превышает 2,8%, что позволяет считать результаты репрезентативными даже в условиях военного времени.

Скриншот результатов опроса КМИС

Напомним, что песенный конкурс Евровидение 2026 будет проходить в Вене 12 и 14 мая, а финал запланирован на 16 мая. В нынешнем конкурсе примут участие 35 стран.

В этом году Украину на Евровидении будет представлять певица LELÉKA. Недавно исполнительница рассказала, что перед выступлением на международном конкурсе ей приходится придерживаться определенных правил, однако одного из них LELÉKA не придерживалась — она спустилась в метро, хотя это было запрещено.

Ранее букмекеры оценили шансы Украины на Евровидении-2026. Следовательно, украинской певице LELÉKA прогнозируют девятое место, первое отдают — Финляндии.