Евровидение: 70% граждан поддерживают участие Украины во время войны
Большинство украинцев (70%) поддерживают или нейтрально относятся к участию Украины в песенном конкурсе Евровидение. В то же время многие опрошенные критически оценивают использование государственного бюджета на организацию шоу для отбора. Многие предпочитают привлекать спонсоров вместо бюджетных средств, чтобы финансировать участие в конкурсе.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
По результатам всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 12 по 24 февраля 2026 года, 70% украинцев поддерживают или нейтрально относятся к участию Украины в Евровидении. В то же время 27% респондентов считают, что стране не стоит участвовать в конкурсе во время войны.
Мнения украинцев относительно расходов государственного бюджета на шоу для отбора разделились. Среди тех, кто поддерживает участие в конкурсе, 12% считают бюджетное финансирование вполне уместным, 16% соглашаются на бюджет, но без масштабного шоу. А самая большая группа — 42% — предпочитает привлечение частных спонсоров, а не бюджетных средств.
Итак, результаты опроса показывают, что украинцы готовы поддерживать культурные инициативы, но при условии осторожного использования государственных средств и привлечения частных ресурсов.
Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) среди 2004 респондентов в возрасте от 18 лет на подконтрольной правительству территории Украины. Статистическая погрешность выборки для показателей близких к 50% не превышает 2,8%, что позволяет считать результаты репрезентативными даже в условиях военного времени.
Напомним, что песенный конкурс Евровидение 2026 будет проходить в Вене 12 и 14 мая, а финал запланирован на 16 мая. В нынешнем конкурсе примут участие 35 стран.
В этом году Украину на Евровидении будет представлять певица LELÉKA. Недавно исполнительница рассказала, что перед выступлением на международном конкурсе ей приходится придерживаться определенных правил, однако одного из них LELÉKA не придерживалась — она спустилась в метро, хотя это было запрещено.
Ранее букмекеры оценили шансы Украины на Евровидении-2026. Следовательно, украинской певице LELÉKA прогнозируют девятое место, первое отдают — Финляндии.
