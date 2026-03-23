Євробачення: 70% громадян підтримують участь України під час війни

Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026. Ілюстративне фото: Суспільне мовлення

Більшість українців (70%) підтримують або нейтрально ставляться до участі України у пісенному конкурсі Євробачення. Водночас чимало опитаних критично оцінюють використання державного бюджету на організацію шоу для відбору. Багато хто вважає за краще залучати спонсорів замість бюджетних коштів, щоб фінансувати участь у конкурсі.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також:

Більшість українців підтримують участь у Євробаченні під час війни

За результатами всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 12 по 24 лютого 2026 року, 70% українців підтримують або нейтрально ставляться до участі України у Євробаченні. Водночас 27% респондентів вважають, що країні не варто брати участь у конкурсі під час війни.

Думки українців щодо витрат державного бюджету на шоу для відбору розділилися. Серед тих, хто підтримує участь у конкурсі, 12% вважають бюджетне фінансування цілком доречним, 16% погоджуються на бюджет, але без масштабного шоу. А найбільша група — 42% — віддає перевагу залученню приватних спонсорів, а не бюджетних коштів.

Отже, результати опитування демонструють, що українці готові підтримувати культурні ініціативи, але за умови обережного використання державних коштів та залучення приватних ресурсів.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 2004 респондентів віком від 18 років на підконтрольній уряду території України. Статистична похибка вибірки для показників близьких до 50% не перевищує 2,8%, що дозволяє вважати результати репрезентативними навіть в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення 2026 проходитиме у Відні 12 та 14 травня, а фінал запланований на 16 травня. У цьогорічному конкурсі візьмуть участь 35 країн.

Цьогоріч Україну на Євробаченні представлятиме співачка LELÉKA. Нещодавно виконавиця розповіла, що перед виступом на міжнародному конкурсі їй доводиться дотримуватися певних правил, однак одного з них LELÉKA не дотрималася — вона спустилася в метро, хоча це було заборонено.

Раніше букмекери оцінили шанси України на Євробаченні-2026. Відтак, українській співачці LELÉKA прогнозують дев'яте місце, перше віддають — Фінляндії.