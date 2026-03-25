Софія Нерсесян поділилась, за кого вболівала на Нацвідборі
Представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 Софія Нерсесян поділилася, за кого цього року вболівала на Національному відборі. За її словами, у всіх були хороші пісні та свої "фішки". Нерсесян каже, що підтримувала усіх.
Про це Софія Нерсесян сказала у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.
Софія Нерсесян висловилася про Нацвідбір на Євробачення-2026
"Вболівала я за усіх, в усіх були дуже гарні, круті пісні, в усіх були свої фішки, свої якісь моменти", — каже Софія.
Зокрема, вона виділила виступи Jerry Heil, LELÉKA та The Elliens.
"Мені дуже це сподобалось. Я за усіх вболівала", — каже представниця України на Дитячому Євробаченні-2025.
Крім того, Софія поділилась, що хотіла б побувати на дорослому Євробаченні. Наразі вона не знає, чи вдасться цього року побувати у Відні.
Євробачення — останні новини
Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на опитування КМІС, більшість українців підтримують або нейтрально ставляться до участі України в Євробаченні. Йдеться про 70%. Водночас 27% опитуваних відповіли негативно.
А LELÉKA зізналася, що порушила одне із правил пісенного конкурсу. Співачці заборонили спускатися в метро, але вона це робила. Крім того, артистка розповіла, що не знає, чи впізнають її на вулицях, оскільки часто їздить на авто.
Відомо, що наразі букмекери прогнозують Фінляндії перемогу на Євробаченні-2026. Країну представить дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею "Liekinheitin". Водночас Україні прогнозують девʼяте місце.
Читайте Новини.LIVE!