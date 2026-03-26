Україна залишається в топ-10: прогноз на переможця Євробачення
Букмекери прогнозують Україні девʼяте місце на цьогорічному Євробаченні, яке відбудеться уже в травні. Країну представлятиме LELÉKA з піснею Ridnym. Водночас на першому місці вже тривалий час перебуває дует із Фінляндії.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рейтинг, опублікований на сайті Eurovisionworld.
Прогноз на переможця Євробачення-2026
Україна залишається на девʼятому місці із ймовірністю перемоги 3%. Водночас першу сходинку прогнозують Фінляндії, від якої виступить дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin.
За даними букмекерів, наразі топ-10 має такий вигляд:
- Фінляндія;
- Франція;
- Данія;
- Греція;
- Австралія;
- Швеція;
- Ізраїль;
- Італія;
- Україна;
- Кіпр.
Крім того, у прогнозі щодо потрапляння до топ-10 Україна перебуває на восьмій сходинці з ймовірністю 64%.
Варто зазначити, що прогнози букмекерів часто відрізняються від результатів у пісенному конкурсі.
