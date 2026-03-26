Україна залишається в топ-10: прогноз на переможця Євробачення

LELÉKA.

Букмекери прогнозують Україні девʼяте місце на цьогорічному Євробаченні, яке відбудеться уже в травні. Країну представлятиме LELÉKA з піснею Ridnym. Водночас на першому місці вже тривалий час перебуває дует із Фінляндії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рейтинг, опублікований на сайті Eurovisionworld.

Прогноз на переможця Євробачення-2026

Україна залишається на девʼятому місці із ймовірністю перемоги 3%. Водночас першу сходинку прогнозують Фінляндії, від якої виступить дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin.

За даними букмекерів, наразі топ-10 має такий вигляд:

Фінляндія; Франція; Данія; Греція; Австралія; Швеція; Ізраїль; Італія; Україна; Кіпр.

Прогноз букмекерів на переможця Євробачення-2026. Фото: скриншот

Крім того, у прогнозі щодо потрапляння до топ-10 Україна перебуває на восьмій сходинці з ймовірністю 64%.

Прогноз на топ-10. Фото: скриншот

Варто зазначити, що прогнози букмекерів часто відрізняються від результатів у пісенному конкурсі.

Євробачення — останні новини

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік дізналася в представниці України на Дитячому Євробаченні-2025 Софії Нерсесян, за кого вона вболівала на Нацвідборі цього року. Дівчина зазначила, що підтримувала усіх, оскільки у кожного була своя "фішка".

А опитування КМІС показало, що більшість українців підтримують або нейтрально ставляться до участі країни в Євробаченні. Водночас 27% респондентів наголошують, що цього не варто робити під час війни.

Раніше LELÉKA зізналася, що порушила одне із правил Євробачення. Їй заборонили спускатися в метро, але вона робила це. Співачка поділилася, що люди її не впізнавали.