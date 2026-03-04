Украина на Евровидении-2026 — что прогнозируют букмекеры

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA. Фото: Суспільне

Прогнозы букмекеров относительно победителя на Евровидении-2026 меняются каждый день. Так, они опубликовали новый рейтинг, где позиция Украины изменилась.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте Eurovisionworld.

Какие шансы у Украины на победу на Евровидении-2026

Букмекеры до сих пор прогнозируют победу на Евровидении-2026 Финляндии. В целом первая шестерка фаворитов долго оставалась неизменной, но по состоянию на сегодня выглядит так:

Финляндия, Дания, Австралия, Греция, Израиль, Швеция.

Новые прогнозы букмекеров. Фото: скриншот

Украина же долгое время держалась на девятом месте, вчера, 3 марта, наша страна была на десятой строчке, но уже сегодня опустилась на 11.

Несмотря на это прогнозы букмекеров еще могут измениться несколько раз. Пока не все страны еще выбрали своих представителей. Часто результаты становятся кардинально другими уже во время самого конкурса.

Отметим, что песенный конкурс Евровидение в этом году состоится в Вене (Австрия). Первый полуфинал запланирован на 12 мая — тогда свои страны представят 15 участников. Еще столько же конкурсантов будут соревноваться во втором полуфинале 14 мая.

Гранд-финал пройдет 16 мая. К победителям полуфиналов автоматически присоединятся страны-финалисты — Австрия, а также так называемая "большая четверка": Франция, Италия, Германия и Великобритания. Зато Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия отказались от участия из-за Израиля.

Украина на Евровидении-2026

В Украине 7 февраля прошел финал Нацотбора на Евровидение. Победу одержала певица LELEKA с песней Ridnym. Она получила 10 баллов от жюри и украинцев.

После этого артистка заявила, что хочет символически передать свой кубок певцу Laud. В то же время певица подчеркнула, что она не думает об отказе от участия в международном конкурсе, а лишь хотела выразить свою поддержку.

На финале Нацотбора не обошлось без скандалов и жарких обсуждений. Зрители массово жаловались на технические проблемы и возмущались заявлением певицы Русланы, которая призвала поддержать LELEKA.