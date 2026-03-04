Євробачення-2026 — букмекери змінили ставки щодо України

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA. Фото: Суспільне

Букмекери оновили прогнози щодо переможця на пісенному конкурсі Євробачення-2026. У новому рейтингу змінилася позиція України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рейтинг, опублікований на сайті Eurovisionworld.

Які шанси в України на перемогу на Євробаченні-2026

Букмекери досі прогнозують перемогу на Євробаченні-2026 Фінляндії. Загалом перша шістірка фаворитів довго залишалася незмінною, але станом на сьогодні має такий вигляд:

Фінляндія, Данія, Австралія, Греція, Ізраїль, Швеція.

Нові прогнози букмекерів. Фото: скриншот

Україна ж довгий час трималася на дев'ятому місці, вчора, 3 березня, наша країна була на десятій сходинці, але вже сьогодні опустилася на 11.

Попри це прогнози букмекерів ще можуть змінитися кілька разів. Наразі не всі країни ще обрали своїх представників. Часто результати стають кардинально іншими вже під час самого конкурсу.

Зазначимо, що пісенний конкурс Євробачення цьогоріч відбудеться у Відні (Австрія). Перший півфінал запланований на 12 травня — тоді свої країни представлять 15 учасників. Ще стільки ж конкурсантів змагатимуться у другому півфіналі 14 травня.

Гранд-фінал пройде 16 травня. До переможців півфіналів автоматично приєднаються країни-фіналісти — Австрія, а також так звана "велика четвірка": Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія. Натомість Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія відмовилися від участі через Ізраїль.

Україна на Євробаченні-2026

В Україні 7 лютого пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення. Перемогу здобула співачка LELEKA з піснею Ridnym. Вона отримала 10 балів від журі та українців.

Після цього артистка заявила, що хоче символічно передати свій кубок співакові Laud. Водночас співачка наголосила, що вона не думає про відмову від участі в міжнародному конкурсі, а лише хотіла висловити свою підтримку.

На фіналі Нацвідбору не обійшлося без скандалів та палких обговорень. Глядачі масово скаржилися на технічні проблеми та обурювались заявою співачки Руслани, яка закликала підтримати LELEKA.