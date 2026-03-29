Jerry Heil намекнула на выступление с Nemo во Дворце спорта

Jerry Heil намекнула на выступление с Nemo во Дворце спорта

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 22:56
Jerry Heil намекнула на совместное выступление с Nemo во Дворце спорта
Jerry Heil и Nemo. Фото: Instagram/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil встретилась в Киеве с победителями Евровидения 2024 Nemo. Артисты не раскрыли напрямую своих планов, однако намекнули, что готовят совместное выступление.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на публикацию Jerry Heil в TikTok.

Выступят ли Nemo с Jerry Heil в Киеве

Jerry Heil сначала опубликовала отрывок видео в Instagram, на котором рядом с ней — победители Евровидения 2024 Nemo. После этого певица поделилась роликом, в котором намекнула на совместное выступление на ее концентре, который состоится 4 апреля во Дворце спорта.

@jerryheil

@nemothingsss 😏 мы ни на что не намекаем #jerryheil

♬ original sound - Jerry Heil

В видео Jerry Heil предлагает Nemo "лучшую идею", чем просто посетить ее концерт в качестве гостей. При этом победители Евровидения 2024 отмечают, что они уже в Украине.

Читайте также:

Фанаты в комментариях под видео выразили восхищение возможным дуэтом:

  • "Nemo такие смелые, рада их видеть снова в Украине, хочу увидеть вас на одной сцене";
  • "Это будет мощно, не могу дождаться";
  • "Легенды";
  • "Nemo, мы очень ждем";
  • "Вы крутые".

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Jerry Heil участвовала в нынешнем Нацотборе на Евровидение. Певица хотела представить Украину в Вене с песней "Catharticus". Однако артистка не победила в отборе.

Также мы рассказывали о том, что победители Евровидения 2024 отдали свой кубок организаторам. Таким образом Nemo выразили протест в знак участия в нынешнем конкурсе Израиля.

Ранее Jerry Heil рассказала о стоимости участия в Евровидении 2024. Она отметила, что выступление в дуэте с Аленой Аленой их обошлось в примерно 300 тысяч долларов. Каждая из артисток инвестировала в участие в конкурсе около 150 тысяч.

Jerry Heil Nemo Дворец Спорта
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
