Букмекеры улучшили прогноз относительно победы Украины на Евровидении

Главная Евровидение Букмекеры улучшили прогноз о победе Украины на Евровидении

Букмекеры улучшили прогноз о победе Украины на Евровидении

Дата публикации 29 марта 2026 19:27
Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA. Фото: Facebook/lelekaofficial

Около полутора месяцев остается до финала песенного конкурса Евровидение 2026. Песни всех участников уже обнародованы, а прогнозы букмекеров постоянно меняются. В последнем рейтинге Украина поднялась на одну строчку и заняла восьмое место.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Eurovisionworld.

Кому прогнозируют победу на Евровидении 2026

В конкурсе Евровидение 2026 будут участвовать представители 35 стран. От Украины на музыкальные соревнования поедет LELÉKA с песней "Ridnym". Именно она победила на Национальном отборе.

В этом году конкурс будет проходить в Вене. Сейчас уже все участники представили песни, с которыми они выступят. После этого букмекеры изменили свои прогнозы относительно возможного победителя.

Букмекери оновили рейтинг можливих переможців Євробачення 2026
Прогноз букмекеров относительно победителя Евровидения 2026. Фото: скриншот

Украина ранее была на девятом месте, но теперь поднялась на восьмую строчку. Неизменным претиндентом на победу в конкурсе Евровидение остается Финляндия. В этом году страну будут представлять певец Пит Паркконен и скрипачка Линда Лампениус. Они исполнят песню Liekinheitin.

На втором месте сейчас находится Франция. Страну на конкурсе будет представлять Monroe с песней Regarde. Третью строчку, по прогнозам букмекеров, занимает Дания. Ее будет представлять Серен Торпегор Лунд с треком Før Vi Går Hjem.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, согласно опросу КМИС большинство граждан поддерживают или нейтрально относятся к участию Украины в Евровидении. При этом многие опрошенные также отмечают, что участие в конкурсе лучше финансировать не бюджетными средствами. По мнению респондентов, для покрытия расходов следует привлекать спонсоров.

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик раскрыла подробности о подготовке к конкурсу. По словам певицы, в феврале она приехала в Украину и застала сложную зиму. Участница Евровидения отметила, что хотя и было нелегко, ей удалось преодолеть вызовы.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
