Букмекери покращили прогноз щодо перемоги України на Євробаченні

Букмекери покращили прогноз щодо перемоги України на Євробаченні

Дата публікації: 29 березня 2026 19:27
Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA. Фото: Facebook/lelekaofficial

Близько півтора місяця залишається до фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2026. Пісні всіх учасників вже оприлюднені, а прогнози букмекерів постійно змінюються. В останньому рейтингу Україна піднялася на одну сходинку та посіла восьме місце.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Eurovisionworld.

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні 2026

У конкурсі Євробачення 2026 будуть брати участь представники 35 країн. Від України на музичні змагання поїде LELÉKA з піснею "Ridnym". Саме вона перемогла на Національному відборі.

Цьогоріч конкурс буде проходити у Відні. Наразі вже всі учасники представили пісні, з якими вони виступлять. Після цього букмекери змінили свої прогнози щодо можливого переможця.

Букмекери оновили рейтинг можливих переможців Євробачення 2026
Прогноз букмекерів щодо переможця Євробачення 2026. Фото: скриншот

Україна раніше була на дев'ятому місці, але тепер піднялася на восьму сходинку. Незмінним претиндентом на перемогу у конкурсі Євробачення залишається Фінляндія. Цьогоріч країну будуть представляти співак Піт Паркконен та скрипалька Лінда Лампеніус. Вони виконають пісню Liekinheitin.

На другому місці зараз перебуває Франція. Країну на конкурсі буде представляти Monroe з піснею Regarde. Третю сходинку, за прогнозами букмекерів, займає Данія. Її представлятиме Серен Торпегор Лунд з треком Før Vi Går Hjem.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, згідно з опитуванням КМІС більшість громадян підтримують або нейтрально ставляться до участі України у Євробаченні. При цьому багато опитуваних також зазначає, що участь у конкурсі краще фінансувати не бюджетними коштами. На думку респондентів, для покриття витрат варто залучати спонсорів.

Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік розкрила подробиці про підготовку до конкурсу. За словами співачки, у лютому вона приїхала до України та застала складну зиму. Учасниця Євробачення зазначила, що хоча й було нелегко, їй вдалося подолати виклики.

Олексій Харченко - Редактор
