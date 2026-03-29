Jerry Heil натякнула на спільний виступ з Nemo у Палаці спорту

Jerry Heil та Nemo. Фото: Instagram/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil зустрілася у Києві з переможцями Євробачення 2024 Nemo. Артисти не розкрили напряму своїх планів, однак натякнули, що готують спільний виступ.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на публікацію Jerry Heil в TikTok.

Чи виступлять Nemo з Jerry Heil у Києві

Jerry Heil спочатку опублікувала уривок відео в Instagram, на якому поруч з нею — переможці Євробачення 2024 Nemo. Після цього співачка поділилася роликом, в якому натякнула на спільний виступ на її концентрі, який відбудеться 4 квітня у Палаці спорту.

У відео Jerry Heil пропонує Nemo "кращу ідею", ніж просто відвідати її концерт у якості гостів. При цьому переможці Євробачення 2024 зазначають, що вони вже в Україні.

Фанати у коментарях під відео висловили захоплення можливим дуетом:

"Nemo такі сміливі, рада їх бачити знову в Україні, хочу побачити вас на одній сцені";

"Це буде потужно, не можу дочекатися";

"Легенди";

"Nemo, ми дуже чекаємо";

"Ви круті".

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Jerry Heil брала участь у цьогорічному Нацвідборі на Євробачення. Співачка хотіла представити Україну у Відні з піснею "Catharticus". Однак артистка не перемогла у відборі.

Також ми розповідали про те, що переможці Євробачення 2024 віддали свій кубок організаторам. Таким чином Nemo висловили протест на знак участі у цьогорічному конкурсі Ізраїля.

Раніше Jerry Heil розповіла про вартість участі у Євробаченні 2024. Вона зазначила, що виступ у дуеті з Альоною Альоною їх обійшовся у приблизно 300 тисяч доларів. Кожна з артисток інвестувала в участь у конкурсі близько 150 тисяч.