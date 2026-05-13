Jamala поделилась впечатлениями от выступления LELÉKA на репетиции

Jamala. Фото: jamalajaaa/Instagram

Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Jamala считает, что номер LELÉKA на Евровидении-2026 растрогает европейцев. Выступление LELÉKА на репетиции главного песенного конкурса довело ее до слез. Артистка верит: в этом году у Украины на Евровидении все получится.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала сама исполнительница.

Реакция Jamala на выступление LELÉKA во время репетиции

"Я плакала, я плакала все выступление... Я не знаю: то ли мне так оно болит, или не знаю, что... Я верю в то, что это поразит людей, это коснется сердец Европы", — сказала певица.

Также она добавила, что на Евровидении надо удивлять, показывать, что Украина есть на музыкальной карте мира.

"Мне кажется все получится. Я очень в это верю", — подытожила артистка.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Евровидения сообщал, что во время репетиции LELÉKA вышла на сцену не одна. Вместе с ней выступил музыкант Ярослав Джусь. Он сыграл на бандуре.

Также Новини.LIVE писал, что бюджет номера Украины на Евровидении-2026 большой. К финансированию присоединились партнеры конкурса и поклонники LELÉKA. Также делают взносы меценаты.