Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Jamala поделилась впечатлениями от выступления LELÉKA на репетиции

Jamala поделилась впечатлениями от выступления LELÉKA на репетиции

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 23:52
Jamala поделилась впечатлениями от выступления LELÉKA на репетиции
Jamala. Фото: jamalajaaa/Instagram

Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Jamala считает, что номер LELÉKA на Евровидении-2026 растрогает европейцев. Выступление LELÉKА на репетиции главного песенного конкурса довело ее до слез. Артистка верит: в этом году у Украины на Евровидении все получится.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала сама исполнительница.

Реакция Jamala на выступление LELÉKA во время репетиции

"Я плакала, я плакала все выступление... Я не знаю: то ли мне так оно болит, или не знаю, что... Я верю в то, что это поразит людей, это коснется сердец Европы", — сказала певица.

Также она добавила, что на Евровидении надо удивлять, показывать, что Украина есть на музыкальной карте мира.

"Мне кажется все получится. Я очень в это верю", — подытожила артистка.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Евровидения сообщал, что во время репетиции LELÉKA вышла на сцену не одна. Вместе с ней выступил музыкант Ярослав Джусь. Он сыграл на бандуре.

Также Новини.LIVE писал, что бюджет номера Украины на Евровидении-2026 большой. К финансированию присоединились партнеры конкурса и поклонники LELÉKA. Также делают взносы меценаты.

Джамала Евровидение 2026 LELEKA
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации