Jamala поделилась впечатлениями от выступления LELÉKA на репетиции
Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Jamala считает, что номер LELÉKA на Евровидении-2026 растрогает европейцев. Выступление LELÉKА на репетиции главного песенного конкурса довело ее до слез. Артистка верит: в этом году у Украины на Евровидении все получится.
Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала сама исполнительница.
Реакция Jamala на выступление LELÉKA во время репетиции
"Я плакала, я плакала все выступление... Я не знаю: то ли мне так оно болит, или не знаю, что... Я верю в то, что это поразит людей, это коснется сердец Европы", — сказала певица.
Также она добавила, что на Евровидении надо удивлять, показывать, что Украина есть на музыкальной карте мира.
"Мне кажется все получится. Я очень в это верю", — подытожила артистка.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Евровидения сообщал, что во время репетиции LELÉKA вышла на сцену не одна. Вместе с ней выступил музыкант Ярослав Джусь. Он сыграл на бандуре.
Также Новини.LIVE писал, что бюджет номера Украины на Евровидении-2026 большой. К финансированию присоединились партнеры конкурса и поклонники LELÉKA. Также делают взносы меценаты.