LELÉKA провела вторую репетицию на сцене Евровидения-2026 в Вене

Певица LELÉKA.

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA провела вторую репетицию на главной сцене песенного конкурса в Вене. Уже 14 мая украинская певица выступит во втором полуфинале конкурса с песней Ridnym под номером 12.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Каким будет выступление на Евровидении-2026

Режиссером постановки стал Илья Дицик. В 30-секундном видеофрагменте впервые показали сценографию номера — легкие ткани, оживающие под потоками ветра и усиливающие атмосферу хрупкости и фрагментарности мира.

Также в кадре можно увидеть Ярослава Дзися, который исполняет свою партию на разбитой харьковской бандуре. Инструмент создан из мелких частей и стал переосмысленным символом раздробленности и потерь.

Финал репетиционного видео завершается эмоциональным обращением LELÉKA к движущейся камере. Певица взглядом взаимодействует со зрителем, стирая дистанцию между сценой и аудиторией.

"В этой постановке было важно показать не сценического персонажа, а настоящего, живого, ранимого и честного человека. Вся композиция построена на внутренней амплитуде: когда ты набираешь силу, потом падаешь и снова поднимаешься, проходя новое внутреннее перерождение", — рассказал Илья Дицик.

Он добавил, что каждый элемент номера имеет свое значение - от движения камеры до малейших деталей сценографии.

"Это история не только об одном человеке — это разговор обо всех нас", — подчеркнул режиссер.

70-й песенный конкурс Евровидение состоится в Вене. Гранд-финал запланирован на 16 мая, а полуфиналы - на 12 и 14 мая. Конкурс будет проходить на арене Wiener Stadthalle - крупнейшей крытой площадке Австрии.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина выбыла из топ-10 фаворитов Евровидения-2026 по прогнозам букмекеров. Сейчас шансы украинского представителя на победу оценивают лишь в 2%, тогда как главным претендентом на триумф остается Финляндия, которая существенно опережает других участников в рейтингах.

Тем временем организаторы Евровидения-2026 объявили список специальных гостей и концепцию интервал-актов нынешнего шоу. На сцене конкурса в Австрии выступят легенды украинской сцены — Руслана и Верка Сердючка.