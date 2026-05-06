Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення На Євробаченні оприлюднили перші кадри з репетиції LELÉKA: фото

На Євробаченні оприлюднили перші кадри з репетиції LELÉKA: фото

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 14:04
У мережі показали перші кадри з репетиції LELÉKA на Євробачення
Співачка LELÉKA на репетиції. Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Українська артистка LELÉKA, яка цьогоріч представлятиме нашу країну на Євробаченні-2026, провела першу репетицію на головній сцені конкурсу у Відні. Співачка з'явилася у новому образі, який зазнав змін порівняно з нацвідбором.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію пресслужби Євробачення.

Перша репетиція LELÉKA на сцені Євробачення

Під час репетиції LELÉKA з'явилася на сцені з музикантом Ярославом Джусем, який зіграв на бандурі. Як відомо, народний інструмент, є відсиланням до української культури та символізує відчуття дому.

null
Репетиція LELÉKA на сцені Євробачення. Фото: пресслужба Євробачення
null
LELÉKA на репетиції. Фото: пресслужба Євробачення
null
Репетиція української співачки. Фото: пресслужба Євробачення

Українська співачка виступатимен на пісенному конкурсі у сценічному образі від дизайнерки Лілії Літковської. Над створенням костюма також працювала команда стилістки Маргарити Шекель. Він суттєво відрізняється від того, який глядачі бачили під час Нацвідбору.

null
Стилісти готують образ для LELÉKA. Фото: пресслужба Євробачення
null
Образ LELÉKA для виступу на Євробаченні. Фото: пресслужба Євробачення

Бренд LITKOVSKA спільно зі стилістами створив костюм, натхненний особистістю артистки та її музикою. Центральним елементом став плетений корсет із восьми видів тканин, переважно натуральних — шовку, віскози та шовкової органзи. Для його створення використали близько 20 метрів тканини, а також години ручної роботи кравчинь.

Читайте також:

Зв'язок із псевдонімом LELÉKA передали через силует і пластику образу без прямого зображення птаха. Подовжені лінії та легкі елементи створюють відчуття польоту й ніби залишають слід у просторі — як траєкторія птаха в небі.

"Цей костюм — це історія. Я хотіла, щоб глядач побачив, як сукня розквітає крізь пісню, де кожен елемент є особистим символом, вплетеним у тканину виступу. Лелече крило тут не випадкове: це візуалізація внутрішньої свободи артистки та нагадування про те, наскільки потужною є наша природна енергія, коли ми дозволяємо собі випростатися на повний зріст", — зазначила Лілія Літковська.

Водночас костюм бандуриста Ярослава Джуся містить відсилання до козацької доби, коли музиканти були хранителями пам'яті та голосом громади. Основою образу стали вручну вишита бісером запаска та ткане полотно.

Як писали Новини.LIVE, раніше LELÉKA розповіла, що бюджет номера на Євробаченні складається з декількох частин. За її словами перша частина бюджету — це кошти "Суспільного", також допомагають спонсори та партнери.

Також співачка розкрила, хто працює над постановкою номера для Євробачення. Постановка побудована на переході від роз'єднаності до єдності, а її головним емоційним акцентом є надія.

Євробачення артисти LELEKA
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації