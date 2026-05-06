У мережі показали перші кадри з репетиції LELÉKA на Євробачення

Співачка LELÉKA на репетиції.

Українська артистка LELÉKA, яка цьогоріч представлятиме нашу країну на Євробаченні-2026, провела першу репетицію на головній сцені конкурсу у Відні. Співачка з'явилася у новому образі, який зазнав змін порівняно з нацвідбором.

Перша репетиція LELÉKA на сцені Євробачення

Під час репетиції LELÉKA з'явилася на сцені з музикантом Ярославом Джусем, який зіграв на бандурі. Як відомо, народний інструмент, є відсиланням до української культури та символізує відчуття дому.

Українська співачка виступатимен на пісенному конкурсі у сценічному образі від дизайнерки Лілії Літковської. Над створенням костюма також працювала команда стилістки Маргарити Шекель. Він суттєво відрізняється від того, який глядачі бачили під час Нацвідбору.

Бренд LITKOVSKA спільно зі стилістами створив костюм, натхненний особистістю артистки та її музикою. Центральним елементом став плетений корсет із восьми видів тканин, переважно натуральних — шовку, віскози та шовкової органзи. Для його створення використали близько 20 метрів тканини, а також години ручної роботи кравчинь.

Зв'язок із псевдонімом LELÉKA передали через силует і пластику образу без прямого зображення птаха. Подовжені лінії та легкі елементи створюють відчуття польоту й ніби залишають слід у просторі — як траєкторія птаха в небі.

"Цей костюм — це історія. Я хотіла, щоб глядач побачив, як сукня розквітає крізь пісню, де кожен елемент є особистим символом, вплетеним у тканину виступу. Лелече крило тут не випадкове: це візуалізація внутрішньої свободи артистки та нагадування про те, наскільки потужною є наша природна енергія, коли ми дозволяємо собі випростатися на повний зріст", — зазначила Лілія Літковська.

Водночас костюм бандуриста Ярослава Джуся містить відсилання до козацької доби, коли музиканти були хранителями пам'яті та голосом громади. Основою образу стали вручну вишита бісером запаска та ткане полотно.

Як писали Новини.LIVE, раніше LELÉKA розповіла, що бюджет номера на Євробаченні складається з декількох частин. За її словами перша частина бюджету — це кошти "Суспільного", також допомагають спонсори та партнери.

Також співачка розкрила, хто працює над постановкою номера для Євробачення. Постановка побудована на переході від роз'єднаності до єдності, а її головним емоційним акцентом є надія.