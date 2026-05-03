Бюджет номера на Євробачення великий: LELÉKA розкрила, хто фінансує

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA розповіла, що бюджет номера на пісенному конкурсі великий та складається з декількох частин. Зокрема, допомагають партнери та шанувальники.

Про це LELÉKA розповіла на пресконференції у неділю, 3 травня, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Бюджет виступу LELÉKA на Євробаченні-2026

LELÉKA каже, що перша частина бюджету — це кошти "Суспільного". Крім того, є спонсори та партнери.

"Я вкотре хочу наголосити, наскільки я пишаюся нашою командою, тому що всі ці місяці, всі ці тижні, і я в тому числі, напевно, більшість роботи була саме покладена, щоб знайти це фінансування і забезпечити роботу такою, якою вона має бути", — розповіла співачка.

Зокрема, серед основних генеральних партнерів:

Monobank;

Visa;

WorkUA;

Meest Пошта.

"А також третя частина бюджету – це мої неймовірні шанувальники, серед яких фанати, які зі мною вже останні 10 років, які дійсно цінують і дійсно знають, що я роблю, як я роблю і чому це цінно", — каже LELÉKA.

За її словами, підтримують багато меценатських внесків. Наразі зібрали більшу частину бюджету. Співачка каже, що ні на чому не економили.

"Найперший пріоритет – мистецький задум. Все ведеться навколо нього. І саме тому я була така, що треба шукати, тому що я ніколи не готова урізати якісь мистецькі ідеї. Ніколи", — додала співачка.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на LELÉKA, команда співачки працює без пауз після Нацвідбору. Метою номера є надихнути всіх людей красою української культури.

Крім того, представниця Євробачення-2026 у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік розповіла, що час від часу спілкується з представниками Данії та Бельгії.