Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Бюджет номера на Євробачення великий: LELÉKA розкрила, хто фінансує

Бюджет номера на Євробачення великий: LELÉKA розкрила, хто фінансує

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 11:18
Бюджет номера на Євробачення великий: LELÉKA розкрила, хто фінансує
LELÉKA. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA розповіла, що бюджет номера на пісенному конкурсі великий та складається з декількох частин. Зокрема, допомагають партнери та шанувальники.

Про це LELÉKA розповіла на пресконференції у неділю, 3 травня, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Бюджет виступу LELÉKA на Євробаченні-2026

LELÉKA каже, що перша частина бюджету — це кошти "Суспільного". Крім того, є спонсори та партнери.

"Я вкотре хочу наголосити, наскільки я пишаюся нашою командою, тому що всі ці місяці, всі ці тижні, і я в тому числі, напевно, більшість роботи була саме покладена, щоб знайти це фінансування і забезпечити роботу такою, якою вона має бути", — розповіла співачка.

Зокрема, серед основних генеральних партнерів:

Читайте також:
  • Monobank;
  • Visa;
  • WorkUA;
  • Meest Пошта.

"А також третя частина бюджету – це мої неймовірні шанувальники, серед яких фанати, які зі мною вже останні 10 років, які дійсно цінують і дійсно знають, що я роблю, як я роблю і чому це цінно", — каже LELÉKA.

За її словами, підтримують багато меценатських внесків. Наразі зібрали більшу частину бюджету. Співачка каже, що ні на чому не економили. 

"Найперший пріоритет – мистецький задум. Все ведеться навколо нього. І саме тому я була така, що треба шукати, тому що я ніколи не готова урізати якісь мистецькі ідеї. Ніколи", — додала співачка.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на LELÉKA, команда співачки працює без пауз після Нацвідбору. Метою номера є надихнути всіх людей красою української культури.

Крім того, представниця Євробачення-2026 у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік розповіла, що час від часу спілкується з представниками Данії та Бельгії.

Євробачення Євробачення 2026 LELEKA
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації