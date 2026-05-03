Бюджет номера на Евровидение большой: LELÉKA раскрыла, кто финансирует

LELÉKA.

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA рассказала, что бюджет номера на песенном конкурсе большой и состоит из нескольких частей. В частности, помогают партнеры и поклонники.

Об этом LELÉKA рассказала на пресс-конференции в воскресенье, 3 мая, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Бюджет выступления LELÉKA на Евровидении-2026

LELÉKA говорит, что первая часть бюджета — это средства "Суспільного". Кроме того, есть спонсоры и партнеры.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, насколько я горжусь нашей командой, потому что все эти месяцы, все эти недели, и я в том числе, наверное, большинство работы было именно положено, чтобы найти это финансирование и обеспечить работу такой, какой она должна быть", — рассказала певица.

В частности, среди основных генеральных партнеров:

Monobank;

Visa;

WorkUA;

Meest Почта.

"А также третья часть бюджета — это мои невероятные поклонники, среди которых фанаты, которые со мной уже последние 10 лет, которые действительно ценят и действительно знают, что я делаю, как я делаю и почему это ценно", — говорит LELÉKA.

По ее словам, поддерживают много меценатских взносов. Сейчас собрали большую часть бюджета. Певица говорит, что ни на чем не экономили.

"Самый первый приоритет — художественный замысел. Все ведется вокруг него. И именно поэтому я была такая, что надо искать, потому что я никогда не готова урезать какие-то художественные идеи. Никогда", — добавила певица.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на LELÉKA, команда певицы работает без пауз после Нацотбора. Целью номера является вдохновить всех людей красотой украинской культуры.

Кроме того, представительница Евровидения-2026 в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик рассказала, что время от времени общается с представителями Дании и Бельгии.