Команда работает без пауз: LELÉKA о подготовке к Евровидению

Певица LELÉKA. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Певица LELÉKA рассказала, как идет подготовка к Евровидению-2026 в Вене. По ее словам, после Нацотбора команда работает без пауз с декабря. Она отметила, что сделано очень много работы.

Об этом LELÉKA рассказала на пресс-конференции в воскресенье, 3 мая, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

LELÉKA раскрыла детали о своем выступлении и подготовке к Евровидению-2026

"Последнее время, последние месяцы, мне кажется, передышки после Нацотбора не было. Когда у вас была встреча с главой делегации Оксаной (Скибинской. — Ред.), то мы поняли, что времени на передышку нет. Так что этот марафон продолжается, по сути, с декабря. И да, сделано очень много работы. Позади у нас уже десятки репетиций", — отметила певица.

Певица LELÉKA. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Она выразила благодарность своей команде, которая помогает подготовиться к Евровидению. LELÉKA говорит, что выступление будет красивое, с достоинством и на радость всем украинцам.

"И я думаю, что мы по крайней мере ставим такую цель — вдохновить всех людей красотой нашей культуры", — рассказала она.

Читайте также:

Кроме того, вместе с ней не сцене будет бандурист Ярослав Джусь. LELÉKA поделилась, что звук музыкального инструмента с первых нот возвращает ощущение дома.

Ярослав Джусь и LELÉKA. Фото: t.me/leleka_music

А глава делегации Оксана Скибинская говорит, что нынешний песенный конкурс станет особым и символическим возвращением Украины на сцену Евровидения.

"Хотим показать силу единства украинцев в Украине и за рубежом. Мы умеем объединяться и становиться сильнее — и в спорте, и в культуре", — подчеркнула она.

Выступление певицы соединит традиционные мотивы с современным прочтением украинской культуры.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу представительницы Украины на Евровидении-2026, сценический номер к песне Ridnym создала команда под руководством режиссера Ильи Дуцика. Это будет его дебют на большой сцене песенного конкурса.

Ранее LELÉKA рассказала об эмоциональной истории создания конкурсной песни. По ее словам, работа стартовала еще за месяц до полномасштабного вторжения. Артистка отметила, что сознательно не стремилась создать "форматный хит" для конкурса.