LELÉKA раскрыла, кто работает над постановкой номера для Евровидения

LELÉKA раскрыла, кто работает над постановкой номера для Евровидения

Дата публикации 1 мая 2026 12:45
LELÉKA. Фото: Марта Ларионова

Сценический номер к песне Ridnym певицы LELÉKA, с которой Украина выступит на 70-м юбилейном Евровидении в Вене, создала команда под руководством режиссера Ильи Дуцика. Постановка построена на переходе от разобщенности к единству, а ее главным эмоциональным акцентом является надежда.

Об этом сообщила пресс-служба певицы, передает Новини.LIVE.

Постановка номера LELÉKA на Евровидении

Илья Дуцик — представитель нового поколения украинских клипмейкеров, который работал над видео для Ziferblat, Oi FUSK, Хейтспич, VOLODYMYR DANTES, Brykulets и Katarina Gryvul. Также он занимается документальным кино и часто экспериментирует с форматами.

Співачка LELÉKA та Ілля Дуцик
LELÉKA и Илья Дуцик. Фото: Марта Ларионова

В 2025 году он создавал номер группы Ziferblat для Нацотбора, но работа над постановкой для выступления LELÉKA — дебют режиссера на большой сцене Евровидения.

"У нас сложилось созвучное взаимодействие — от первого диалога до глубокого понимания перфоманса. Это история о пути личности, о многослойности внутренних состояний и постоянном движении к себе. Надеюсь, нам удалось создать действо, которое честное, уязвимое и одновременно сильное — такое, что откликается на внутренних уровнях", — говорит Дуцик.

Репетиция выступления. Фото: Марта Ларионова

Команда сосредотачивается не на внешней зрелищности, а на глубокой эмоциональной связи со зрителем и точности образов.

LELÉKA отметила, что сотрудничество с режиссером стало органичным продолжением ее музыкального высказывания.

"Для меня было важно найти человека, который почувствует эту песню так же, как и я. С Ильей мы очень быстро нашли общий язык — и этот номер рождается из доверия, из очень честного ощущения того, о чем именно эти строки", — рассказала она.

Певица говорит, что на сцене Евровидения Ridnym получит новое измерение — более визуальное, но в то же время интимное, а фокус — на внутреннем переживании, которое постепенно разворачивается в общий опыт для миллионов зрителей.

Кроме того, к работе также присоединились автор образовательных программ и исследовательница движения, хореограф-постановщик спектаклей и перформансов Галина Пеха. Она системно работала с пластикой LELÉKA, помогая найти тончайшие грани движения, через которые раскрывается внутреннее состояние и эмоциональный посыл песни Ridnym.

Галина Пеха
Галина Пеха. Фото: Марта Ларионова

Подробности постановки пока держат в тайне, однако известно, что на сцене будут использовать реквизит и спецэффекты. Больше деталей команда обещает сообщить в ближайшее время.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Eurovision World, букмекеры изменили прогнозы относительно победителя на песенном конкурсе и изменили позицию Украины. Сейчас певице LELÉKA прогнозируют десятое место.

А в Украине Евровидение-2026 будет комментировать Тимур Мирошниченко совместно с Василием Байдаком, Светланой Тарабаровой и Alyona Alyona.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
