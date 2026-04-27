Евровидение-2026 будет комментировать Тимур Мирошниченко с тремя звездами
Трансляции международного песенного конкурса Евровидение-2026 в Украине традиционно будут сопровождать знакомые голоса и звездные гости. Ведущим станет Тимур Мирошниченко. Однако к нему присоединятся еще три звезды.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.
Комментаторы Евровидения-2026
Как и в предыдущие годы, два полуфинала и гранд-финал конкурса будет комментировать неизменный голос украинского Евровидения — Тимур Мирошниченко.
А в каждом шоу к нему будут присоединяться звездные сокомментаторы:
- Василий Байдак — стендап-комик и ведущий Национального отбора на Евровидение-2024 и 2025;
- Светлана Тарабарова — украинская исполнительница, музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение;
- Alyona Alyona — представительница Украины на Евровидении-2024 и сонграйтерка Нацотбора на Детское Евровидение 2025.
Отметим, 70-й песенный конкурс Евровидение состоится в Вене. Гранд-финал запланирован на субботу, 16 мая, а полуфиналы — на 12 и 14 мая. Конкурс пройдет на Wiener Stadthalle, самой большой крытой арене Австрии.
