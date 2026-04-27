Евровидение-2026 будет комментировать Тимур Мирошниченко с тремя звездами

Тимур Мирошниченко. Фото: кадр из видео

Трансляции международного песенного конкурса Евровидение-2026 в Украине традиционно будут сопровождать знакомые голоса и звездные гости. Ведущим станет Тимур Мирошниченко. Однако к нему присоединятся еще три звезды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.

Комментаторы Евровидения-2026

Как и в предыдущие годы, два полуфинала и гранд-финал конкурса будет комментировать неизменный голос украинского Евровидения — Тимур Мирошниченко.

Украинские комментаторы Евровидения-2026

А в каждом шоу к нему будут присоединяться звездные сокомментаторы:

Василий Байдак — стендап-комик и ведущий Национального отбора на Евровидение-2024 и 2025;

— украинская исполнительница, музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение;

— украинская исполнительница, музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение; Alyona Alyona — представительница Украины на Евровидении-2024 и сонграйтерка Нацотбора на Детское Евровидение 2025.

Отметим, 70-й песенный конкурс Евровидение состоится в Вене. Гранд-финал запланирован на субботу, 16 мая, а полуфиналы — на 12 и 14 мая. Конкурс пройдет на Wiener Stadthalle, самой большой крытой арене Австрии.

LELÉKA готовит сюрприз для Евровидения-2026. Сценический номер будет существенно отличаться от выступления на Нацотборе. Артистка держит детали в тайне, но обещает поразить зрителей масштабной постановкой.

На Евровидении Украине прогнозируют почти 100% проход в гранд-финал. Певице LELÉKA прогнозируют девятое место.