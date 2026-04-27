Євробачення-2026 коментуватиме Тимур Мірошниченко із трьома зірками

Тимур Мірошниченко. Фото: кадр з відео

Трансляції міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 в Україні традиційно супроводжуватимуть знайомі голоси та зіркові гості. Ведучим стане Тімур Мірошниченко. Проте до нього доєднаються ще три зірки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

Коментатори Євробачення-2026

Як і в попередні роки, два півфінали та гранд-фінал конкурсу коментуватиме незмінний голос українського Євробачення — Тімур Мірошниченко.

А в кожному шоу до нього долучатимуться зіркові співкоментатори:

Василь Байдак — стендап-комік та ведучий Національного відбору на Євробачення-2024 та 2025;

— українська виконавиця, музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення;

— українська виконавиця, музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення; Alyona Alyona — представниця України на Євробаченні-2024 та сонграйтерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025.

Зазначимо, 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Відні. Гранд-фінал запланований на суботу, 16 травня, а півфінали — на 12 та 14 травня. Конкурс пройде на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Як писали Новини.LIVE, LELÉKA готує сюрприз для Євробачення-2026. Сценічний номер суттєво відрізнятиметься від виступу на Нацвідборі. Артистка тримає деталі в таємниці, але обіцяє вразити глядачів масштабною постановкою.

Також ми писали, що на Євробаченні Україні прогнозують майже 100% прохід до гранд-фіналу. Співачці LELÉKA прогнозують дев'яте місце.