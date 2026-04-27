Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Євробачення-2026 коментуватиме Тимур Мірошниченко із трьома зірками

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 15:16
Тимур Мірошниченко. Фото: кадр з відео

Трансляції міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 в Україні традиційно супроводжуватимуть знайомі голоси та зіркові гості. Ведучим стане Тімур Мірошниченко. Проте до нього доєднаються ще три зірки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне. 

Коментатори Євробачення-2026

Як і в попередні роки, два півфінали та гранд-фінал конкурсу коментуватиме незмінний голос українського Євробачення — Тімур Мірошниченко.

Ведучі Євробачення-2026
Українські коментатори Євробачення-2026

 А в кожному шоу до нього долучатимуться зіркові співкоментатори:

  • Василь Байдак — стендап-комік та ведучий Національного відбору на Євробачення-2024 та 2025; 
  • Світлана Тарабарова — українська виконавиця, музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення;
  • Alyona Alyona — представниця України на Євробаченні-2024 та сонграйтерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025. 

Зазначимо, 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Відні. Гранд-фінал запланований на суботу, 16 травня, а півфінали — на 12 та 14 травня. Конкурс пройде на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Як писали Новини.LIVE, LELÉKA готує сюрприз для Євробачення-2026. Сценічний номер суттєво відрізнятиметься від виступу на Нацвідборі. Артистка тримає деталі в таємниці, але обіцяє вразити глядачів масштабною постановкою.

Також ми писали, що на Євробаченні Україні прогнозують майже 100% прохід до гранд-фіналу. Співачці LELÉKA прогнозують дев'яте місце. 

співак Тімур Мірошниченко Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації