На Євробаченні Україні прогнозують майже 100% прохід до гранд-фіналу

Співачка LELÉKA.

Букмекери оновили свої прогнози щодо переможця Євробачення-2026 та країн, які можуть пройти у гранд-фінал. Співачці LELÉKA, яка цього року представить Україну, прогнозують девʼяте місце. Водночас букмекери вважають, що вона пройде до гранд-фіналу з ймовірністю 91%.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovisionworld у суботу, 18 квітня.

Прогноз щодо переможця Євробачення-2026

Наразі на першому місці, за прогнозами букмекерів, залишається Фінляндія. Країну представить дует Linda Lampenius та Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin.

У пʼятірку можуть потрапити:

Фінляндія Франція Данія Австралія Греція

Водночас Україні прогнозують девʼяте місце. LELÉKA представить країну з піснею Ridnym.

На думку букмекерів, десятку лідерів закриє Італія.

Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2026. Фото: скриншот

Прохід у гранд-фінал

У першому півфіналі прохід у гранд-фінал прогнозують Фінляндії, Греції, Швеції, Ізраїлю, Сербії, Молдові, Хорватії, Литві, Чорногорії та Грузії.

Букмекери вважають, що інші пʼять країн, виступлять лише в першому етапі шоу:

Польща;

Португалія;

Бельгія;

Естонія;

Сан-Марино.

Прогнози букмекерів щодо першого півфіналу. Фото: скриншот

У другому півфіналі прохід прогнозують Данії, Австралії, Україні, Румунії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Мальті, Норвегії та Албанії. У рейтингу LELÉKA має 91%.

Найменшу ймовірність прогнозують:

Прогнози букмекерів щодо другого півфіналу. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, цього року співачка LELÉKA представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у другому півфіналі. Вона виступить під номером 12.

Крім того, співачка розповіла, як створювалася пісня Ridnym. Композиція неодноразово змінювала упродовж чотирьох років. Відомо, що над фінальним звучанням працювала міжнародна команда.