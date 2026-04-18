Євробачення На Євробаченні Україні прогнозують майже 100% прохід до гранд-фіналу

На Євробаченні Україні прогнозують майже 100% прохід до гранд-фіналу

Дата публікації: 18 квітня 2026 22:49
На Євробаченні Україні прогнозують майже 100% прохід до гранд-фіналу
Співачка LELÉKA. Фото: instagram.com/leleka_music

Букмекери оновили свої прогнози щодо переможця Євробачення-2026 та країн, які можуть пройти у гранд-фінал. Співачці LELÉKA, яка цього року представить Україну, прогнозують девʼяте місце. Водночас букмекери вважають, що вона пройде до гранд-фіналу з ймовірністю 91%.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovisionworld у суботу, 18 квітня. 

Прогноз щодо переможця Євробачення-2026

Наразі на першому місці, за прогнозами букмекерів, залишається Фінляндія. Країну представить дует Linda Lampenius та Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin.

У пʼятірку можуть потрапити:

  1. Фінляндія
  2. Франція
  3. Данія
  4. Австралія
  5. Греція

Водночас Україні прогнозують девʼяте місце. LELÉKA представить країну з піснею Ridnym.

На думку букмекерів, десятку лідерів закриє Італія.

Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2026. Фото: скриншот

Прохід у гранд-фінал

У першому півфіналі прохід у гранд-фінал прогнозують Фінляндії, Греції, Швеції, Ізраїлю, Сербії, Молдові, Хорватії, Литві, Чорногорії та Грузії.

Букмекери вважають, що інші пʼять країн, виступлять лише в першому етапі шоу:

  • Польща;
  • Португалія;
  • Бельгія;
  • Естонія;
  • Сан-Марино.
Прогнози букмекерів щодо першого півфіналу. Фото: скриншот

У другому півфіналі прохід прогнозують Данії, Австралії, Україні, Румунії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Мальті, Норвегії та Албанії. У рейтингу LELÉKA має 91%.

Найменшу ймовірність прогнозують:

  • Латвії;
  • Вірменії;
  • Швейцарії;
  • Люксембургу;
  • Азербайджану.
Прогнози букмекерів щодо другого півфіналу. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, цього року співачка LELÉKA представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у другому півфіналі. Вона виступить під номером 12.

Крім того, співачка розповіла, як створювалася пісня Ridnym. Композиція неодноразово змінювала упродовж чотирьох років. Відомо, що над фінальним звучанням працювала міжнародна команда.

Євробачення Україна Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
