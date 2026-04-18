На Євробаченні Україні прогнозують майже 100% прохід до гранд-фіналу
Букмекери оновили свої прогнози щодо переможця Євробачення-2026 та країн, які можуть пройти у гранд-фінал. Співачці LELÉKA, яка цього року представить Україну, прогнозують девʼяте місце. Водночас букмекери вважають, що вона пройде до гранд-фіналу з ймовірністю 91%.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovisionworld у суботу, 18 квітня.
Прогноз щодо переможця Євробачення-2026
Наразі на першому місці, за прогнозами букмекерів, залишається Фінляндія. Країну представить дует Linda Lampenius та Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin.
У пʼятірку можуть потрапити:
- Фінляндія
- Франція
- Данія
- Австралія
- Греція
Водночас Україні прогнозують девʼяте місце. LELÉKA представить країну з піснею Ridnym.
На думку букмекерів, десятку лідерів закриє Італія.
Прохід у гранд-фінал
У першому півфіналі прохід у гранд-фінал прогнозують Фінляндії, Греції, Швеції, Ізраїлю, Сербії, Молдові, Хорватії, Литві, Чорногорії та Грузії.
Букмекери вважають, що інші пʼять країн, виступлять лише в першому етапі шоу:
- Польща;
- Португалія;
- Бельгія;
- Естонія;
- Сан-Марино.
У другому півфіналі прохід прогнозують Данії, Австралії, Україні, Румунії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Мальті, Норвегії та Албанії. У рейтингу LELÉKA має 91%.
Найменшу ймовірність прогнозують:
- Латвії;
- Вірменії;
- Швейцарії;
- Люксембургу;
- Азербайджану.
Як писали Новини.LIVE, цього року співачка LELÉKA представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у другому півфіналі. Вона виступить під номером 12.
Крім того, співачка розповіла, як створювалася пісня Ridnym. Композиція неодноразово змінювала упродовж чотирьох років. Відомо, що над фінальним звучанням працювала міжнародна команда.
