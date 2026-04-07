Співачка Leleka розкрила сенси своєї пісні для Євробачення

Представниця України на Євробаченні-2026 співачка Leleka розкрила емоційну передісторію свого конкурсного треку Ridnym, робота над яким розпочалася ще за місяць до повномасштабного вторгнення. Артистка зізналася, що відмовилася від створення штучного "хіта" за лекалами конкурсу, бо захотіла передати той же імпульс, який народився під враженням від багатотисячних протестів у Берліні на підтримку України.

Переможниця Національного відбору Leleka розповіла, як створювалася композиція Ridnym, з якою вона виступить у другому півфіналі Євробачення у Відні під номером 12.

Пісня, що отримала максимальні 20 балів від журі та глядачів, неодноразово змінювалася протягом чотирьох років від перших емоційних начерків у січні 2022-го до фінального аранжування за участі провідних композиторів.

Шлях пісні Ridnym до сцени Євробачення розпочався у січні 2022 року, коли Вікторія Лелека повернулася з берлінського мітингу проти російської агресії. Співачка згадує, що була глибоко вражена солідарністю іноземців. Саме в той вечір у стані сильного емоційного піднесення народилися перші звуки майбутньої конкурсної композиції.

Читайте також:

"Я прийшла з цього протесту в дуже емоційному стані, мені хотілося сісти попрацювати, якось вилити те, що я відчуваю. І я пам'ятаю, що просто відкрила програму, взяла мікрофон, зробила довгий, космічний ревер (ехо), щоб у мене було відчуття, що кожне слово, яке я промовляю, звучить на весь всесвіт", — поділилися співачка.

Робота над твором тривала поетапно: після кожного заходу на підтримку України артистка додавала нові сенси та мелодійні звороти. Проте з початком великої війни Вікторія на тривалий час відклала творчість, повністю присвятивши себе волонтерській діяльності.

Про свою пісню співачка згадала лише під час підготовки до Національного відбору, вирішивши не писати новий матеріал спеціально "під формат" шоу.

"Коли ти пишеш пісню с певною метою, під якусь задачу, то це швидше якийсь сервіс, чи про використання музики для якоїсь мети, чи вигоди. Тому я вирішила, що я оберу вже існуючу пісню, яка створювалась з імпульсу внутрішнього. І я згадала про цю пісню. Згадала про її сенс, про ті відчуття, і я відчула, що це досі актуально, і що, можливо, цей сенс, це посил може бути близьким зараз", — пояснила артистка.

Над фінальним звучанням Ridnym працювала міжнародна команда: до Вікторії Лелеки приєдналися композитори Джейкоб Хегнер, Адама Сефалу та відомий бандурист Ярослав Джусь. Текст пісні є результатом спільної творчості Вікторії та Адами Сесалу. Остаточне доопрацювання треку тривало навіть після того, як виконавиця потрапила до довгого списку претендентів на участь у конкурсі.

Як писали раніше Новини.LIVE, наприкінці березня букмекери пророкували Україні 10 місце в рейтингу потенційних переможців пісенного конкурсу Євробачення.

Втім, у понеділок, 6 квітня, Україна уже перемістилася на 9 сходинку у рейтингу. Наразі у лідерах Фінляндія, а за нею на другій та третій сходинці відповідно розташувалася Франція та Данія.

Також співачка LELEKA розповідала про те, як саме зародився її гурт у Берліні та ким вона надихається з українських виконавців.