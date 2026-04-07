Певица Leleka раскрыла смыслы своей песни для Евровидения

Певица LELEKA.

Представительница Украины на Евровидении-2026 певица Leleka раскрыла эмоциональную предысторию своего конкурсного трека Ridnym, работа над которым началась еще за месяц до полномасштабного вторжения. Артистка призналась, что отказалась от создания искусственного "хита" по лекалам конкурса, потому что захотела передать тот же импульс, который родился под впечатлением от многотысячных протестов в Берлине в поддержку Украины.

Об этом певица рассказала в интервью для "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Певица LELEKA рассказала новые секреты о создании песни Ridnym

Победительница Национального отбора Leleka рассказала, как создавалась композиция Ridnym, с которой она выступит во втором полуфинале Евровидения в Вене под номером 12.

Песня, получившая максимальные 20 баллов от жюри и зрителей, неоднократно менялась в течение четырех лет от первых эмоциональных набросков в январе 2022-го до финальной аранжировки с участием ведущих композиторов.

Путь песни Ridnym к сцене Евровидения начался в январе 2022 года, когда Виктория Лелека вернулась с берлинского митинга против российской агрессии. Певица вспоминает, что была глубоко поражена солидарностью иностранцев. Именно в тот вечер в состоянии сильного эмоционального подъема родились первые звуки будущей конкурсной композиции.

"Я пришла с этого протеста в очень эмоциональном состоянии, мне хотелось сесть поработать, как-то вылить то, что я чувствую. И я помню, что просто открыла программу, взяла микрофон, сделала длинный, космический ревер (эхо), чтобы у меня было ощущение, что каждое слово, которое я произношу, звучит на всю вселенную", — поделились певица.

Работа над произведением продолжалась поэтапно: после каждого мероприятия в поддержку Украины артистка добавляла новые смыслы и мелодичные обороты. Однако с началом большой войны Виктория на длительное время отложила творчество, полностью посвятив себя волонтерской деятельности.

О своей песне певица вспомнила только во время подготовки к Национальному отбору, решив не писать новый материал специально "под формат" шоу.

"Когда ты пишешь песню с определенной целью, под какую-то задачу, то это скорее какой-то сервис, или об использовании музыки для какой-то цели, или выгоды. Поэтому я решила, что я выберу уже существующую песню, которая создавалась из импульса внутреннего. И я вспомнила об этой песне. Вспомнила о ее смысле, о тех ощущениях, и я почувствовала, что это до сих пор актуально, и, возможно, этот смысл, этот посыл может быть близким сейчас", — пояснила артистка.

Над финальным звучанием Ridnym работала международная команда: к Виктории Лелеке присоединились композиторы Джейкоб Хегнер, Адама Сефалу и известный бандурист Ярослав Джусь. Текст песни является результатом совместного творчества Виктории и Адамы Сесалу. Окончательная доработка трека продолжалась даже после того, как исполнительница попала в длинный список претендентов на участие в конкурсе.

Как писали ранее Новини.LIVE, в конце марта букмекеры пророчили Украине 10 место в рейтинге потенциальных победителей песенного конкурса Евровидение.

Впрочем, в понедельник, 6 апреля, Украина уже переместилась на 9 строчку в рейтинге. Сейчас в лидерах Финляндия, а за ней на второй и третьей строчке соответственно расположилась Франция и Дания.

