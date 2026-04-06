Україна змінила позицію в прогнозі Євробачення: дані букмекерів
Букмекери знову оновили прогноз щодо переможця Євробачення-2026. Упродовж тривалого часу Фінляндія на першому місці рейтингу. Водночас Україні знову прогнозують девʼяте місце, хоча нещодавно країна посідала восьму сходинку.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovisionworld у понеділок, 6 квітня.
Прогноз букмекерів на переможця Євробачення-2026
Наразі шанс Фінляндії на перемогу оцінюють у 30%. Країну представить дует Лінда Лампеніус та Піт Паркконен з піснею Liekinheitin.
Крім того, у пʼятірці залишаються Франція (11%), Данія (10%), Австралія (8%) та Греція (8%).
Водночас Україна знову опустилася в рейтингу та наразі співачці LELÉKA прогнозують девʼяте місце. Вона представить країну з піснею Ridnym.
Наразі топ-10, на думку букмекерів, має такий вигляд:
- Фінляндія
- Франція
- Данія
- Австралія
- Греція
- Ізраїль
- Швеція
- Румунія
- Україна
- Італія
Водночас прогнози букмекерів часто не збігаються з реальними результатами на пісенному конкурсі.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на результати жеребкування, цього року Україна виступить під 12 номером у другому півфіналі. До гранд-фіналу пройдуть лише по десять країн з двох півфіналів.
А український юрист Євген Пронін у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік прокоментував скандальний нацвідбір на Євробачення-2026. Він зазначив, що заклик суддів голосувати за LELÉKA було порушенням.
