Україна змінила позицію в прогнозі Євробачення: дані букмекерів

Сцена Євробачення-2026.

Букмекери знову оновили прогноз щодо переможця Євробачення-2026. Упродовж тривалого часу Фінляндія на першому місці рейтингу. Водночас Україні знову прогнозують девʼяте місце, хоча нещодавно країна посідала восьму сходинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovisionworld у понеділок, 6 квітня.

Прогноз букмекерів на переможця Євробачення-2026

Наразі шанс Фінляндії на перемогу оцінюють у 30%. Країну представить дует Лінда Лампеніус та Піт Паркконен з піснею Liekinheitin.

Крім того, у пʼятірці залишаються Франція (11%), Данія (10%), Австралія (8%) та Греція (8%).

Водночас Україна знову опустилася в рейтингу та наразі співачці LELÉKA прогнозують девʼяте місце. Вона представить країну з піснею Ridnym.

Позиція України упродовж декількох місяців. Фото: скриншот

Наразі топ-10, на думку букмекерів, має такий вигляд:

Фінляндія Франція Данія Австралія Греція Ізраїль Швеція Румунія Україна Італія

Прогноз букмекерів на переможця Євробачення-2026. Фото: скриншот

Водночас прогнози букмекерів часто не збігаються з реальними результатами на пісенному конкурсі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на результати жеребкування, цього року Україна виступить під 12 номером у другому півфіналі. До гранд-фіналу пройдуть лише по десять країн з двох півфіналів.

А український юрист Євген Пронін у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік прокоментував скандальний нацвідбір на Євробачення-2026. Він зазначив, що заклик суддів голосувати за LELÉKA було порушенням.