Украина изменила позицию в прогнозе Евровидения: данные букмекеров

Украина изменила позицию в прогнозе Евровидения: данные букмекеров

Дата публикации 6 апреля 2026 09:00
Украина изменила позицию в прогнозе Евровидения: данные букмекеров
Сцена Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Букмекеры снова обновили прогноз относительно победителя Евровидения-2026. На протяжении длительного времени Финляндия на первом месте рейтинга. В то же время Украине снова прогнозируют девятое место, хотя недавно страна занимала восьмую строчку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Eurovisionworld в понедельник, 6 апреля.

Прогноз букмекеров на победителя Евровидения-2026

Сейчас шанс Финляндии на победу оценивают в 30%. Страну представит дуэт Линда Лампениус и Пит Паркконен с песней Liekinheitin.

Кроме того, в пятерке остаются Франция (11%), Дания (10%), Австралия (8%) и Греция (8%).

В то же время Украина снова опустилась в рейтинге и сейчас певице LELÉKA прогнозируют девятое место. Она представит страну с песней Ridnym.

Позиция Украины на протяжении нескольких месяцев. Фото: скриншот

Сейчас топ-10, по мнению букмекеров, выглядит следующим образом:

  1. Финляндия
  2. Франция
  3. Дания
  4. Австралия
  5. Греция
  6. Израиль
  7. Швеция
  8. Румыния
  9. Украина
  10. Италия
Прогноз букмекеров на победителя "Евровидения-2026". Фото: скриншот

В то же время прогнозы букмекеров часто не совпадают с реальными результатами на песенном конкурсе.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на результаты жеребьевки, в этом году Украина выступит под 12 номером во втором полуфинале. В гранд-финал пройдут только по десять стран из двух полуфиналов.

А украинский юрист Евгений Пронин в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик прокомментировал скандальный нацотбор на Евровидение-2026. Он отметил, что призыв судей голосовать за LELÉKA был нарушением.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
