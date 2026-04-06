Украина изменила позицию в прогнозе Евровидения: данные букмекеров
Букмекеры снова обновили прогноз относительно победителя Евровидения-2026. На протяжении длительного времени Финляндия на первом месте рейтинга. В то же время Украине снова прогнозируют девятое место, хотя недавно страна занимала восьмую строчку.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Eurovisionworld в понедельник, 6 апреля.
Прогноз букмекеров на победителя Евровидения-2026
Сейчас шанс Финляндии на победу оценивают в 30%. Страну представит дуэт Линда Лампениус и Пит Паркконен с песней Liekinheitin.
Кроме того, в пятерке остаются Франция (11%), Дания (10%), Австралия (8%) и Греция (8%).
В то же время Украина снова опустилась в рейтинге и сейчас певице LELÉKA прогнозируют девятое место. Она представит страну с песней Ridnym.
Сейчас топ-10, по мнению букмекеров, выглядит следующим образом:
- Финляндия
- Франция
- Дания
- Австралия
- Греция
- Израиль
- Швеция
- Румыния
- Украина
- Италия
В то же время прогнозы букмекеров часто не совпадают с реальными результатами на песенном конкурсе.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на результаты жеребьевки, в этом году Украина выступит под 12 номером во втором полуфинале. В гранд-финал пройдут только по десять стран из двух полуфиналов.
А украинский юрист Евгений Пронин в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик прокомментировал скандальный нацотбор на Евровидение-2026. Он отметил, что призыв судей голосовать за LELÉKA был нарушением.
