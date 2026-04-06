Главная Евровидение Юрист о нацотборе на Евровидение-2026 в Украине: судьи нарушили правила

Юрист о нацотборе на Евровидение-2026 в Украине: судьи нарушили правила

Дата публикации 6 апреля 2026 01:36
Пронин заявил, что призыв судей голосовали за LELEKA было нарушением отбора на Евровидение
Победительница Нацотбора-2026 LELÉKA. Фото: "Суспільне"

Известный украинский юрист Евгений Пронин отреагировал на скандальный нацотбор в Украине на Евровидение-2026. По его словам, призыв судей голосовать за певицу LELÉKA было нарушением правил отбора.

Об этом Пронин рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Почему призыв судей был нарушением на нацотборе на Евровидение-2026

Елена Халик отметила, что после того, как в ночь отбора певица Руслана Лыжичко и некоторые другие судьи откровенно призывали голосовать за LELÉKA, то Пронин сделал сообщение. В частности, он писал, не спросить ли у "Суспільного", или же не подать адвокатский запрос относительно того, имели ли судьи право это делать.

В связи с этим главный редактор Новини.LIVE спросила, был ли от Пронина такой запрос, на что он ответил следующее:

"Нет, мы просто открыли правила, почитали. Это нарушение на самом деле", — сказал юрист.

Он отметил, что не является экспертом в музыке, но по его личному мнению, конкурсантка, которая выиграла, действительно очень сильная.

Относительно адвокатского запроса, это для него более "внутренний скандал". Пронин объяснил, что, возможно, и в дальнейшем разгонял бы эту тему, однако в связи с войной в Украине решил этого не делать.

После этого юрист снова вернулся к теме призыва судей, отметив, что это была агитация, и поэтому можно сказать, что жюри нарушили правила отбора.

"Я считаю это абсолютно агитацией. Это недопустимо для формата отбора на Евровидении. Потому что жюри, историческая и юридическая миссия жюри заключается в том, чтобы быть нейтральными в первую очередь. Судьи не могут быть призывателями, не могут быть зависимыми от чьего-то мнения или склонять к чьему-то мнению. Я как юрист, для нас, по сути, высшая святость — это суд. Суд должен сохранять нейтралитет. Если суд не сохраняет нейтралитет, не нужен суд", — резюмировал Евгений Пронин.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно певица LELÉKA заявила, что нарушила одно из правил конкурса Евровидение-2026. В частности, она спускалась в метро, хотя ей запретили это делать.

Также мы писали, что букмекеры спрогнозировали, какое место займет Украина на Евровидении-2026.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
