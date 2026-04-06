Пронін заявив, що заклик суддів голосували за LELEKA було порушенням відбору на Євробачення

Переможниця Нацвідбору-2026 LELÉKA.

Відомий український юрист Євген Пронін відреагував на скандальний нацвідбір в Україні на Євробачення-2026. За його словами, заклик суддів голосувати за співачку LELÉKA було порушенням правил відбору.

Про це Пронін розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Чому заклик суддів був порушенням на нацвідборі на Євробачення-2026

Олена Халік зазначила, що після того, як в ніч відбору співачка Руслана Лижичко і деякі інші судді відверто закликали голосувати за LELÉKA, то Пронін зробив допис. Зокрема, він писав, чи не запитати у "Суспільного", або ж чи не подати адвокатський запит щодо того, чи мали судді право це робити.

У зв'язку з цим головна редакторка Новини.LIVE запитала, чи був від Проніна такий запит, на що він відповів наступне:

"Ні, ми просто відкрили правила, почитали. Це порушення насправді", — сказав юрист.

Читайте також:

Він зазначив, що не є експертом в музиці, але на його особисту думку, конкурсантка, яка виграла, дійсно є дуже сильною.

Щодо адвокатського запиту, це для нього більш "внутрішній скандал". Пронін пояснив, що, можливо, і надалі розганяв би цю тему, однак у зв'язку з війною в Україні вирішив цього не робити.

Після цього юрист знову повернувся до теми заклику суддів, зазначивши, що це була агітація, і тому можна сказати, що журі порушили правила відбору.

"Я вважаю це абсолютно агітацією. Це неприпустимо для формату відбору на Євробаченні. Тому що журі, історична та юридична місія журі полягає у тому, щоб бути нейтральними в першу чергу. Судді не можуть бути закликантами, не можуть бути залежними від чиєїсь думки або схиляти до чієїсь думки. Я як юрист, для нас, по суті, вища святість — це суд. Суд має зберігати нейтралітет. Якщо суд не зберігає нейтралітет, не потрібен суд", — резюмував Євген Пронін.

