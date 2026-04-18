На Евровидении Украине прогнозируют почти 100% проход в гранд-финал

Певица LELÉKA. Фото: instagram.com/leleka_music

Букмекеры обновили свои прогнозы относительно победителя Евровидения-2026 и стран, которые могут пройти в гранд-финал. Певице LELÉKA, которая в этом году представит Украину, прогнозируют девятое место. В то же время букмекеры считают, что она пройдет в гранд-финал с вероятностью 91%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Eurovisionworld в субботу, 18 апреля.

Прогноз относительно победителя Евровидения-2026

Сейчас на первом месте, по прогнозам букмекеров, остается Финляндия. Страну представит дуэт Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней Liekinheitin.

В пятерку могут попасть:

Финляндия Франция Дания Австралия Греция

В то же время Украине прогнозируют девятое место. LELÉKA представит страну с песней Ridnym.

Читайте также:

По мнению букмекеров, десятку лидеров закроет Италия.

Прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения-2026. Фото: скриншот

Проход в гранд-финал

В первом полуфинале проход в гранд-финал прогнозируют Финляндии, Греции, Швеции, Израилю, Сербии, Молдове, Хорватии, Литве, Черногории и Грузии.

Букмекеры считают, что остальные пять стран, выступят только в первом этапе шоу:

Польша;

Португалия;

Бельгия;

Эстония;

Сан-Марино.

Прогнозы букмекеров относительно первого полуфинала. Фото: скриншот

Во втором полуфинале проход прогнозируют Дании, Австралии, Украине, Румынии, Болгарии, Кипру, Чехии, Мальте, Норвегии и Албании. В рейтинге LELÉKA имеет 91%.

Наименьшую вероятность прогнозируют:

Прогнозы букмекеров относительно второго полуфинала. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в этом году певица LELÉKA будет представлять Украину на Евровидении-2026 во втором полуфинале. Она выступит под номером 12.

Кроме того, певица рассказала, как создавалась песня Ridnym. Композиция неоднократно меняла на протяжении четырех лет. Известно, что над финальным звучанием работала международная команда.