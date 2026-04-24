LELÉKA готує сюрприз для Євробачення-2026: номер України змінять

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA готує новий сценічний номер, який суттєво відрізнятиметься від виступу на Нацвідборі. Артистка тримає деталі в таємниці, але обіцяє вразити глядачів масштабною постановкою.

LELÉKA оновиться свій номер для Євробачення-2026

Ювілейний, 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться вже у травні на арені Wiener Stadthalle. Українська виконавиця LELÉKA активно готується до виступу, зберігаючи інтригу навколо свого номера.

"Я не можу розповісти багато, адже це має бути таємницею. Але ми готуємо щось нове, що буде кардинально відрізнятися від виступу на Нацвідборі. Так, у нас буде сценічний реквізит", — розповіла співачка.

За словами артистки, постановка буде доповнена ефектними декораціями. У соцмережах вона вже поділилася емоціями після першого знайомства з елементами сцени.

"Я прийшла на репетицію виступу для Євробачення і вперше побачила елементи декорацій, які будуть на сцені. Я вже не можу дочекатися, щоб показати вам їх. Вони гарні, дуже гарні!" — зазначила виконавиця.

LELÉKA також серйозно підійшла до підготовки номера та провела кастинг серед режисерів, обравши команду, з якою має спільне бачення.

"Я переглянула всі ідеї, щоб обрати найкращого. Зараз у мене дуже молода, але прогресивна команда. Режисер, із яким я працюю, читає ті ж книжки, що люблю і я", — додала вона.

У другому півфіналі конкурсу українська співачка виступить під 12-м номером. Цей порядковий номер вважають символічним для України — саме під ним перемогу у 2022 році здобув гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

На сцені Євробачення LELÉKA представить композицію Ridnym — емоційний трек про надію, силу та внутрішнє оновлення. Пісня вже отримала позитивні відгуки за кордоном, а букмекери прогнозують Україні місце у топ-10, оцінюючи шанси на перемогу приблизно у 3%.

Раніше Новини.LIVE писали, що представниці України LELÉKA прогнозують дев'яте місце, водночас її ймовірність потрапити до гранд-фіналу оцінюють у 91%.

Артистка також поділилася історією створення своєї конкурсної пісні Ridnym. За її словами, робота над треком розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, а головним натхненням стали масові акції підтримки України в Берлін.