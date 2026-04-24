LELÉKA готовит сюрприз для Евровидения-2026: номер Украины изменят

Дата публикации 24 апреля 2026 20:40
Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA готовит новый сценический номер, который будет существенно отличаться от выступления на Нацотборе. Артистка держит детали в тайне, но обещает поразить зрителей масштабной постановкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью певицы Wiwiblogs.

LELÉKA обновит свой номер для Евровидения-2026

Юбилейный, 70-й песенный конкурс Евровидение состоится уже в мае на арене Wiener Stadthalle. Украинская исполнительница LELÉKA активно готовится к выступлению, сохраняя интригу вокруг своего номера.

"Я не могу рассказать много, ведь это должно быть тайной. Но мы готовим что-то новое, что будет кардинально отличаться от выступления на Нацотборе. Да, у нас будет сценический реквизит", — рассказала певица.

По словам артистки, постановка будет дополнена эффектными декорациями. В соцсетях она уже поделилась эмоциями после первого знакомства с элементами сцены.

"Я пришла на репетицию выступления для Евровидения и впервые увидела элементы декораций, которые будут на сцене. Я уже не могу дождаться, чтобы показать вам их. Они красивые, очень красивые!" — отметила исполнительница.

LELÉKA также серьезно подошла к подготовке номера и провела кастинг среди режиссеров, выбрав команду, с которой имеет общее видение.

"Я пересмотрела все идеи, чтобы выбрать лучшего. Сейчас у меня очень молодая, но прогрессивная команда. Режиссер, с которым я работаю, читает те же книги, которые люблю и я", — добавила она.

Во втором полуфинале конкурса украинская певица выступит под 12-м номером. Этот порядковый номер считается символическим для Украины — именно под ним победу в 2022 году одержала группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

На сцене Евровидения LELÉKA представит композицию Ridnym — эмоциональный трек о надежде, силе и внутреннем обновлении. Песня уже получила положительные отзывы за рубежом, а букмекеры прогнозируют Украине место в топ-10, оценивая шансы на победу примерно в 3%.

Ранее Новини.LIVE писали, что представительнице Украины LELÉKA прогнозируют девятое место, в то же время ее вероятность попасть в гранд-финал оценивают в 91%.

Артистка также поделилась историей создания своей конкурсной песни Ridnym. По ее словам, работа над треком началась еще до полномасштабного вторжения, а главным вдохновением стали массовые акции поддержки Украины в Берлине.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
