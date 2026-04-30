Букмекеры ухудшили прогноз для Украины на победу на Евровидении

Дата публикации 30 апреля 2026 08:34
Сцена Евровидения. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Букмекеры впервые за последние три недели пересмотрели позиции Украины в рейтинге нынешнего "Евровидения", сместив представительницу LELÉKA на границу первой десятки. Аналитики Eurovisionworld 28 апреля зафиксировали падение показателей, но несмотря на это есть достаточно тех, кто верит в попадание Украины в финал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Eurovision World.

Украина просела в рейтинге потенциальных победителей Евровидения-2026

После длительного периода стабильности позиции Украины в букмекерских чартах "Евровидения-2026" начали колебаться. В течение последних трех недель украинская представительница LELÉKA уверенно удерживала девятое место, однако 28 апреля она сместилась на десятую строчку.

Сейчас вероятность триумфа песни "Ridnym" на главной сцене конкурса специалисты Eurovisionworld оценивают в пределах 2%.

Шанси України на перемогу на Євробаченні
Шансы на победу на Евровидении-2026. Фото: скриншот

Хотя букмекеры сейчас не видят Украину среди главных претендентов на хрустальный микрофон, европейская публика настроена очень позитивно. Аж 66% людей, которые голосовали на сайте, уверены, что LELÉKA точно войдет в топ-10.

Ставки букмекеров на то, кто пройдет в финал. Фото: скриншот

Насчет преодоления полуфинала сомнений почти нет - вероятность такого сценария аналитики сейчас расценивают в 91%.

Новини.LIVE ранее писали, какой смысл вложила в песню представительница Украины на Евровидении LELEKA. Она сказала, что вдохновило ее написать песню.

А украинская певица Светлана Тарабарова высказалась относительно волны хейта на исполнительницу LELEKA. Она поддержала артистку и прокомментировала скандал со спонсорами.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
