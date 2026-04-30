Букмекери пошгіршили прогноз для України на перемогу на Євробаченні

Букмекери погіршили прогноз для України на перемогу на Євробаченні

Букмекери погіршили прогноз для України на перемогу на Євробаченні

Дата публікації: 30 квітня 2026 08:34
Сцена Євробачення. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Букмекери вперше за останні три тижні переглянули позиції України в рейтингу цьогорічного "Євробачення", змістивши представницю LELÉKA на межу першої десятки. Аналітики Eurovisionworld 28 квітня зафіксували падіння показників, але попри це є достатньо тих, хто вірить в потрапляння України до фіналу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Eurovision World.

Україна просіла в рейтингу потенційних переможців Євробачення-2026

Після тривалого періоду стабільності позиції України в букмекерських чартах "Євробачення-2026" почали коливатися. Протягом останніх трьох тижнів українська представниця LELÉKA впевнено утримувала дев'яте місце, проте 28 квітня вона змістилася на десяту сходинку.

Наразі ймовірність тріумфу пісні "Ridnym" на головній сцені конкурсу фахівці Eurovisionworld оцінюють у межах 2%

Шанси України на перемогу на Євробаченні
Шанси на перемогу на Євробаченні-2026. Фото: скриншот

Хоча букмекери зараз не бачать Україну серед головних претендентів на кришталевий мікрофон, європейська публіка налаштована дуже позитивно. Аж 66% людей, які голосували на сайті, впевнені, що LELÉKA точно увійде до топ-10.

Ставки букмекерів на те, хто пройде у фінал. Фото: скриншот

Щодо подолання півфіналу сумнівів майже немає — імовірність такого сценарію аналітики зараз розцінюють у 91%.

Новини.LIVE раніше писали, який сенс вклала у пісню представниця України на Євробаченні LELEKA. Вона сказала, що надихнуло її написати пісню.

А українська співачка Світлана Тарабарова висловилась щодо хвилі хейту на виконавицю LELEKA. Вона підтримала артистку і прокоментувала скандал зі спонсорами. 

Олексій Харченко - Редактор
