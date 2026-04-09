Тарабарова відповіла критикам учасниці Євробачення LELEKA

Світлана Тарабарова. Фото: УНІАН

Світлана Тарабарова публічно підтримала переможницю цьогорічного Нацвідбору на Євробачення Вікторію Лелеку на тлі скандалу з браком фінансування її номера. Співачка високо оцінила сміливість колеги говорити правду про пошук спонсорів та запевнила, що у фіналі Євробачення українці традиційно забудуть про суперечки й об'єднаються.

Про це Світлана Тарабарова сказала в інтерв'ю головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Тарабарова підтримала учасницю LELEKA на Євробаченні

Артистка також зізналася, що ретельно стежить за конкурсом щороку і має давню родинну традицію дивитися травневі ефіри.

"Звичайно є, тому що я відчуваю себе частинкою, маленькою частинкою сім'ї Євробачення. Ми всі хвилюємося", — поділилася виконавиця.

Виконавиця закликала спокійніше ставитися до конкурсу та висловила цілковиту підтримку офіційній представниці України Вікторії Лелеці LELÉKA. Тарабарова наголосила, що поважає колегу за її відвертість щодо критичної нестачі коштів на створення конкурентного шоу.

"Я дуже вдячна LELEKA за щирість, за те, що вона сказала, набралася хоробрості, сказала правду. Що так і так, треба піднапрягтися, щоб зробити красивий номер. Я поважаю людей, які не бояться казати правду", — сказала Світлана Тарабарова.

Вона впевнена, що попри всі суперечки, фінальний виступ змусить вітчизняну аудиторію забути про негатив.

"Я думаю, що все буде добре, Україна буде представлена професійно, з унікальним голосом, з чистою душею і ми знову всі об'єднаємось.

От повірте мені, настане день фіналу і всі ми будемо щасливі і будемо пишатися", — висловилась виконавиця.

LELEKA заявила про брак фінансування для участі на Євробаченні

Приводом для цих заяв стала складна ситуація, в якій опинилася Вікторія Лелека після перемоги у Національному відборі 2026 року. У коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" LELÉKA зізналася, що її команда змушена працювати безкоштовно через брак фінансування, а самій артистці доведеться самотужки шукати меценатів.

Ситуація загострилася й тим, що після успішного сольного концерту Джері Хейл частина публіки почала масово висловлювати жаль, що саме Хейл не поїхала на конкурс Євробачення.

"На сьогодні витрат нема, тому що нам ще нема чого витрачати. Ми формуємо бюджет, збираємо всі ідеї. Всі люди працюють зараз на волонтерських засадах і сподіваються, що їхня робота буде оплачена. Ми плануємо найближчим часом починати шукати спонсорів, якісь залученості. Суми велетенські, все на Євробаченні коштує багато. Я не могла уявити, що це будуть такі суми і їх треба самотужки знаходити", — розповіла тоді про свої труднощі LELÉKA.

Як писали раніше Новини.LIVE, на Нацвідборі до Євробачення стався скандал. Юристи вважають, що судді порушили правила конкурсу, коли закликали голосувати за LELEKA, хоча агітація забороенна.

Відомо, що Вікторія Лелека представлятиме Україну на конкурсі під 12 номером. Вона заспіває композицію Ridnym, яку вона створила надихнувшись масштабним протестом у Німеччині напередодні російського вторгнення в Україну. Тоді люди закликали Росію відвести війська від кордонів.