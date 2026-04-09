Тарабарова ответила критикам участницы Евровидения LELEKA

Светлана Тарабарова. Фото: УНИАН

Светлана Тарабарова публично поддержала победительницу нынешнего Нацотбора на Евровидение Викторию Лелеку на фоне скандала с нехваткой финансирования ее номера. Певица высоко оценила смелость коллеги говорить правду о поиске спонсоров и заверила, что в финале Евровидения украинцы традиционно забудут о спорах и объединятся.

Об этом Светлана Тарабарова сказала в интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Тарабарова поддержала участницу LELEKA на Евровидении

Артистка также призналась, что тщательно следит за конкурсом каждый год и имеет давнюю семейную традицию смотреть майские эфиры.

"Конечно есть, потому что я чувствую себя частичкой, маленькой частичкой семьи Евровидения. Мы все волнуемся", — поделилась исполнительница.

Исполнительница призвала спокойнее относиться к конкурсу и выразила полную поддержку официальной представительнице Украины Виктории Лелеке LELÉKA. Тарабарова отметила, что уважает коллегу за ее откровенность относительно критической нехватки средств на создание конкурентного шоу.

"Я очень благодарна LELEKA за искренность, за то, что она сказала, набралась храбрости, сказала правду. Что так и так, надо поднапрячься, чтобы сделать красивый номер. Я уважаю людей, которые не боятся говорить правду", — сказала Светлана Тарабарова.

Она уверена, что несмотря на все споры, финальное выступление заставит отечественную аудиторию забыть о негативе.

"Я думаю, что все будет хорошо, Украина будет представлена профессионально, с уникальным голосом, с чистой душой и мы снова все объединимся. Вот поверьте мне, наступит день финала и все мы будем счастливы и будем гордиться", — высказалась исполнительница.

LELEKA заявила о нехватке финансирования для участия на Евровидении

Поводом для этих заявлений стала сложная ситуация, в которой оказалась Виктория Лелека после победы в Национальном отборе 2026 года. В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" LELÉKA призналась, что ее команда вынуждена работать бесплатно из-за нехватки финансирования, а самой артистке придется самостоятельно искать меценатов.

Ситуация обострилась и тем, что после успешного сольного концерта Джерри Хейл часть публики начала массово выражать сожаление, что именно Хейл не поехала на конкурс Евровидение.

"На сегодня расходов нет, потому что нам еще нечего тратить. Мы формируем бюджет, собираем все идеи. Все люди работают сейчас на волонтерских началах и надеются, что их работа будет оплачена. Мы планируем в ближайшее время начинать искать спонсоров, какие-то вовлеченности. Суммы огромные, все на Евровидении стоит много. Я не могла представить, что это будут такие суммы и их надо самостоятельно находить", — рассказала тогда о своих трудностях LELÉKA.

Как писали ранее Новини.LIVE, на Нацотборе на Евровидение произошел скандал. Юристы считают, что судьи нарушили правила конкурса, когда призывали голосовать за LELEKA, хотя агитация запрещена.

Известно, что Виктория Лелека будет представлять Украину на конкурсе под 12 номером. Она споет композицию Ridnym, которую она создала вдохновившись масштабным протестом в Германии накануне российского вторжения в Украину. Тогда люди призывали Россию отвести войска от границ.