Головна Євробачення Євробачення: букмекери прогнозують перемогу Фінляндії та Франції

Євробачення: букмекери прогнозують перемогу Фінляндії та Франції

Дата публікації: 27 квітня 2026 22:10
Євробачення: букмекери прогнозують перемогу Фінляндії та Франції
Представники Фінляндії на Євробаченні-2026 Лінда Лампеніус і Піт Паркконен. Фото: Eurovision Song Contest﻿

Букмекери оновили прогнози щодо переможця Євробачення-2026. Головними фаворитами наразі називають Фінляндію та Францію. Україна поки не серед лідерів, але має високі шанси пройти до фіналу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Eurovisionworld.

Євробачення-2026 — прогнози букмекерів

За даними аналітиків, найбільші шанси на перемогу має Фінляндія — приблизно 31%. На другому місці у прогнозах Франція з 11%, далі йдуть Данія (10%), а також Австралія та Греція — по 9%.

Україна наразі посідає дев’яте місце в загальному рейтингу букмекерів. Імовірність її перемоги оцінюють у 2%, однак ситуація виглядає значно краще у півфіналі.

Зокрема, Україна виступить у другому півфіналі, де входить до трійки фаворитів разом з Австралією та Данією. Ймовірність виходу до фіналу оцінюється приблизно у 91%. Серед інших країн із високими шансами на прохід — Румунія, Кіпр і Болгарія.

Як відомо, Фінляндію на Євробаченні-2026 цього року представляють Лінда Лампеніус та Піт Паркконен із піснею Liekinheitin. Лампеніус є професійною скрипалькою, яка з дитинства займалася музикою, виступала в оркестрі та гастролювала різними країнами світу. Пізніше вона записала сольний альбом, що приніс їй широку популярність.

Піт Паркконен здобув популярність після участі у шоу "Ідоли", де посів третє місце у 2008 році. Після цього він продовжив музичну кар’єру, випустив кілька альбомів і регулярно виступав на сценах Фінляндії та музичних фестивалях.

Ювілейний, 70-й конкурс пройде у Відні. Перший півфінал запланований на 12 травня, другий — на 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня.

null
Прогнози букмекерів. Скриншт/Eurovisionworld

Новини.LIVE інформували, що раніше букмекери прогнозували Україні приблизно 9 місце на Євробаченні-2026. Однак шанси на прохід у фінал залишаються дуже високими. Ймовірність виходу української представниці LELÉKA до гранд-фіналу оцінюють у 91%.

Новини.LIVE писали, що українська представниця на Євробаченні-2026 LELÉKA розповіла про сенси своєї конкурсної пісні Ridnym. Вона зазначила, що композиція народилася ще до повномасштабної війни. Артистка наголосила, що не створювала пісню за "форматом конкурсу", а передала в ній власні емоції та переживання.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
