Евровидение: букмекеры прогнозируют победу Финляндии и Франции

Представители Финляндии на Евровидении-2026 Линда Лампениус и Пит Паркконен. Фото: Eurovision Song Contest

Букмекеры обновили прогнозы относительно победителя Евровидения-2026. Главными фаворитами сейчас называют Финляндию и Францию. Украина пока не среди лидеров, но имеет высокие шансы пройти в финал.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Eurovisionworld.

Евровидение-2026 — прогнозы букмекеров

По данным аналитиков, наибольшие шансы на победу имеет Финляндия — примерно 31%. На втором месте в прогнозах Франция с 11%, далее следуют Дания (10%), а также Австралия и Греция — по 9%.

Украина сейчас занимает девятое место в общем рейтинге букмекеров. Вероятность ее победы оценивают в 2%, однако ситуация выглядит значительно лучше в полуфинале.

В частности, Украина выступит во втором полуфинале, где входит в тройку фаворитов вместе с Австралией и Данией. Вероятность выхода в финал оценивается примерно в 91%. Среди других стран с высокими шансами на проход — Румыния, Кипр и Болгария.

Как известно, Финляндию на Евровидении-2026 в этом году представляют Линда Лампениус и Пит Паркконен с песней Liekinheitin. Лампениус является профессиональной скрипачкой, которая с детства занималась музыкой, выступала в оркестре и гастролировала по разным странам мира. Позже она записала сольный альбом, принесший ей широкую известность.

Пит Паркконен получил известность после участия в шоу "Идолы", где занял третье место в 2008 году. После этого он продолжил музыкальную карьеру, выпустил несколько альбомов и регулярно выступал на сценах Финляндии и музыкальных фестивалях.

Юбилейный, 70-й конкурс пройдет в Вене. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй — на 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая.

Прогнозы букмекеров. Скриншт/Eurovisionworld

Новини.LIVE информировали, что ранее букмекеры прогнозировали Украине примерно 9 место на Евровидении-2026. Однако шансы на проход в финал остаются очень высокими. Вероятность выхода украинской представительницы LELÉKA в гранд-финал оценивают в 91%.

Новини.LIVE писали, что украинская представительница на Евровидении-2026 LELÉKA рассказала о смыслах своей конкурсной песни Ridnym. Она отметила, что композиция родилась еще до полномасштабной войны. Артистка подчеркнула, что не создавала песню по "формату конкурса", а передала в ней собственные эмоции и переживания.