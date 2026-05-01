LELÉKA розкрила, хто працює над постановкою номера для Євробачення

LELÉKA.

Сценічний номер до пісні Ridnym співачки LELÉKA, з якою Україна виступить на 70-му ювілейному Євробаченні у Відні, створила команда під керівництвом режисера Іллі Дуцика. Постановка побудована на переході від роз’єднаності до єдності, а її головним емоційним акцентом є надія.

Ілля Дуцик — представник нового покоління українських кліпмейкерів, який працював над відео для Ziferblat, Oi FUSK, Хейтспіч, VOLODYMYR DANTES, Brykulets і Katarina Gryvul. Також він займається документальним кіно та часто експериментує з форматами.

LELÉKA та Ілля Дуцик.

У 2025 році він створював номер гурту Ziferblat для Нацвідбору, але робота над постановкою для виступу LELÉKA — дебют режисера на великій сцені Євробачення.

"У нас склалась суголосна взаємодія — від першого діалогу до глибокого розуміння перфомансу. Це історія про шлях особистості, про багатошаровість внутрішніх станів і постійний рух до себе. Сподіваюсь, нам вдалося створити дійство, яке чесне, вразливе і водночас сильне — таке, що відгукується на внутрішніх рівнях", — каже Дуцик.

Репетиція виступу.

Команда зосереджується не на зовнішній видовищності, а на глибокому емоційному зв’язку з глядачем і влучності образів.

LELÉKA зазначила, що співпраця з режисером стала органічним продовженням її музичного висловлювання.

"Для мене було важливо знайти людину, яка відчує цю пісню так само, як і я. З Іллею ми дуже швидко знайшли спільну мову — і цей номер народжується з довіри, з дуже чесного відчуття того, про що саме ці рядки", — розповіла вона.

Співачка каже, що на сцені Євробачення Ridnym отримає новий вимір — більш візуальний, але водночас інтимний, а фокус — на внутрішньому переживанні, яке поступово розгортається у спільний досвід для мільйонів глядачів.

Крім того, до роботи також долучилися авторка освітніх програм та дослідниця руху, хореографка-постановиця вистав та перформансів Галина Пеха. Вона системно працювала з пластикою LELÉKA, допомагаючи віднайти найтонші грані руху, через які розкривається внутрішній стан та емоційний посил пісні Ridnym.

Галина Пеха.

Подробиці постановки поки тримають у таємниці, однак відомо, що на сцені використовуватимуть реквізит і спецефекти. Більше деталей команда обіцяє повідомити найближчим часом.

