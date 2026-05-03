Команда працює без пауз: LELÉKA про підготовку до Євробачення

Співачка LELÉKA. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Співачка LELÉKA розповіла, як триває підготовка до Євробачення-2026 у Відні. За її словами, після Нацвідбору команда працює без пауз із грудня. Вона зазначила, що зроблено дуже багато роботи.

Про це LELÉKA розповіла на пресконференції у неділю, 3 травня, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

LELÉKA розкрила деталі про свій виступ та підготовку до Євробачення-2026

"Останній час, останні місяці, мені здається, передишки після Нацвідбору не було. Коли у вас була зустріч з головою делегації Оксаною (Скибінською. — Ред.), то ми зрозуміли, що часу на передишку нема. Так що цей марафон продовжується, по суті, з грудня. І так, зроблено дуже багато роботи. Позаду в нас вже десятки репетицій", — зазначила співачка.

Вона висловила вдячність своїй команді, яка допомагає підготуватися до Євробачення. LELÉKA каже, що виступ буде красивий, з гідністю та на радість усім українцям.

"І я думаю, що ми принаймні ставимо таку мету — надихнути всіх людей красою нашої культури", — розповіла вона.

Крім того, разом із нею не сцені буде бандурист Ярослав Джусь. LELÉKA поділилася, що звук музичного інструменту з перших нот повертає відчуття дому.

Ярослав Джусь та LELÉKA. Фото: t.me/leleka_music

А очільниця делегації Оксана Скибінська каже, що цьогорічний пісенний конкурс стане особливим та символічним поверненням України на сцену Євробачення.

"Хочемо показати силу єдності українців в Україні і за кордоном. Ми вміємо об’єднуватися і ставати сильнішими — і в спорті, і в культурі", — наголосила вона.

Виступ співачки поєднає традиційні мотиви з сучасним прочитанням української культури.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу представниці України на Євробаченні-2026, сценічний номер до пісні Ridnym створила команда під керівництвом режисера Іллі Дуцика. Це буде його дебют на великій сцені пісенного конкурсу.

Раніше LELÉKA розповіла про емоційну історію створення конкурсної пісні. За її словами, робота стартувала ще за місяць до повномасштабного вторгнення. Артистка зазначила, що свідомо не прагнула створити "форматний хіт" для конкурсу.