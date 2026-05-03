LELÉKA призналась, видит ли конкурента на Евровидении-2026

LELÉKA. Фото: Новини.LIVE/Олена Халик

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA призналась, видит ли в ком-то из участников песенного конкурса конкурента. По ее словам, с некоторыми исполнителями есть очень общая энергия. Певица отметила, что чувствует себя с ними очень комфортно и не чувствует конкуренции.

Об этом LELÉKA рассказала на пресс-конференции в воскресенье, 3 мая, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

LELÉKA высказалась о конкуренции на Евровидении-2026

LELÉKA выделила представителей Греции, Дании, Бельгии и отметила, что с ними очень комфортно и конкуренции вообще не чувствуется.

"Ощущение такого общего опыта, и то, что мы рады, что мы здесь, и что мы можем проводить время вместе. Конечно, понятно, что каждый готовится представлять себя и свою страну, но вот именно с этими людьми супер-классный вайб, просто невероятный", — говорит певица.

Представительница Украины на Евровидении-2026 отметила, что не имела еще возможности ближе познакомиться со всеми участниками.

"Следующие две недели я буду очень неприятным человеком, потому что я буду отсекать все, что не играет нам, украинцам, когда мы представляем свою страну на такой площадке, что не приближает нас к победе или, как минимум, к достойному представлению себя", — призналась певица.

Также она ответила на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик, находится ли она сейчас с кем-то из участников на связи. LELÉKA говорит, что время от времени переписка есть, в частности с представителями Дании и Бельгии.

Как писали Новини.LIVE, LELÉKA рассказала, что ее команда после Нацотбора работает без пауз. Певица говорит, что позади множество репетиций и сделано много работы.

Ранее стало известно, что сценический номер к песне Ridnym создала команда под руководством режиссера Ильи Дуцика. К работе также присоединилась автор образовательных программ и исследовательница движения, хореограф-постановщик спектаклей и перформансов Галина Пеха.