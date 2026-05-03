Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение LELÉKA призналась, видит ли конкурента на Евровидении-2026

LELÉKA призналась, видит ли конкурента на Евровидении-2026

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 10:35
LELÉKA призналась, видит ли конкурента на Евровидении-2026
LELÉKA. Фото: Новини.LIVE/Олена Халик

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA призналась, видит ли в ком-то из участников песенного конкурса конкурента. По ее словам, с некоторыми исполнителями есть очень общая энергия. Певица отметила, что чувствует себя с ними очень комфортно и не чувствует конкуренции.

Об этом LELÉKA рассказала на пресс-конференции в воскресенье, 3 мая, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

LELÉKA высказалась о конкуренции на Евровидении-2026

LELÉKA выделила представителей Греции, Дании, Бельгии и отметила, что с ними очень комфортно и конкуренции вообще не чувствуется.

"Ощущение такого общего опыта, и то, что мы рады, что мы здесь, и что мы можем проводить время вместе. Конечно, понятно, что каждый готовится представлять себя и свою страну, но вот именно с этими людьми супер-классный вайб, просто невероятный", — говорит певица.

Представительница Украины на Евровидении-2026 отметила, что не имела еще возможности ближе познакомиться со всеми участниками.

Читайте также:

"Следующие две недели я буду очень неприятным человеком, потому что я буду отсекать все, что не играет нам, украинцам, когда мы представляем свою страну на такой площадке, что не приближает нас к победе или, как минимум, к достойному представлению себя", — призналась певица.

Также она ответила на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик, находится ли она сейчас с кем-то из участников на связи. LELÉKA говорит, что время от времени переписка есть, в частности с представителями Дании и Бельгии.

Как писали Новини.LIVE, LELÉKA рассказала, что ее команда после Нацотбора работает без пауз. Певица говорит, что позади множество репетиций и сделано много работы.

Ранее стало известно, что сценический номер к песне Ridnym создала команда под руководством режиссера Ильи Дуцика. К работе также присоединилась автор образовательных программ и исследовательница движения, хореограф-постановщик спектаклей и перформансов Галина Пеха.

Евровидение Евровидение 2026 LELEKA
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации