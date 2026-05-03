Головна Євробачення LELÉKA зізналася, чи бачить конкурента на Євробаченні-2026

LELÉKA зізналася, чи бачить конкурента на Євробаченні-2026

Дата публікації: 3 травня 2026 10:35
LELÉKA. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA зізналася, чи бачить в комусь із учасників пісенного конкурсу конкурента. За її словами, з деякими виконавцями є дуже спільна енергія. Співачка зазначила, що почувається з ними дуже комфортно та не відчуває конкуренції.

Про це LELÉKA розповіла на пресконференції у неділю, 3 травня, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

LELÉKA висловилася про конкуренцію на Євробаченні-2026

LELÉKA виокремила представників Греції, Данії, Бельгії та зазначила, що з ними дуже комфортно та конкуренції взагалі не відчувається. 

"Відчуття такого спільного досвіду, і те, що ми раді, що ми тут, і що ми можемо проводити час разом. Звичайно, зрозуміло, що кожен готується представляти себе і свою країну, але от саме з цими людьми супер-класний вайб, просто неймовірний", — каже співачка.

Представниця України на Євробаченні-2026 зазначила, що не мала ще змоги ближче познайомитися з усіма учасниками

Читайте також:

"Наступні два тижні я буду дуже неприємною людиною, тому що я буду відсікати все, що не грає нам, українцям, коли ми представляємо свою країну на такому майданчику, що не наближає нас до перемоги або, як мінімум, до достойного представлення себе", — зізналась співачка.

Також вона відповіла на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік, чи перебуває вона наразі з кимось з учасників на звʼязку. LELÉKA каже, що час від часу переписки є, зокрема з представниками Данії та Бельгії

Як писали Новини.LIVELELÉKA розповіла, що її команда після Нацвідбору працює без пауз. Співачка каже, що позаду безліч репетицій та зроблено багато роботи.

Раніше стало відомо, що сценічний номер до пісні Ridnym створила команда під керівництвом режисера Іллі Дуцика. До роботи також долучилася авторка освітніх програм та дослідниця руху, хореографка-постановиця вистав та перформансів Галина Пеха.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
