В сети показали первые кадры с репетиции LELÉKA на Евровидение

Украинская артистка LELÉKA, которая в этом году будет представлять нашу страну на Евровидении-2026, провела первую репетицию на главной сцене конкурса в Вене. Певица появилась в новом образе, который претерпел изменения по сравнению с нацотбором.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы Евровидения.

Первая репетиция LELÉKA на сцене Евровидения

Во время репетиции LELÉKA появилась на сцене с музыкантом Ярославом Джусем, который сыграл на бандуре. Как известно, народный инструмент, является отсылкой к украинской культуре и символизирует ощущение дома.

Украинская певица выступит на песенном конкурсе в сценическом образе от дизайнера Лилии Литковской. Над созданием костюма также работала команда стилиста Маргариты Шекель. Он существенно отличается от того, который зрители видели во время Нацотбора.

Бренд LITKOVSKA совместно со стилистами создал костюм, вдохновленный личностью артистки и ее музыкой. Центральным элементом стал плетеный корсет из восьми видов тканей, преимущественно натуральных — шелка, вискозы и шелковой органзы. Для его создания использовали около 20 метров ткани, а также часы ручной работы портних.

Связь с псевдонимом LELÉKA передали через силуэт и пластику образа без прямого изображения птицы. Удлиненные линии и легкие элементы создают ощущение полета и будто оставляют след в пространстве — как траектория птицы в небе.

"Этот костюм — это история. Я хотела, чтобы зритель увидел, как платье расцветает сквозь песню, где каждый элемент является личным символом, вплетенным в ткань выступления. Аистовое крыло здесь не случайно: это визуализация внутренней свободы артистки и напоминание о том, насколько мощной является наша природная энергия, когда мы позволяем себе выпрямиться в полный рост", — отметила Лилия Литковская.

В то же время костюм бандуриста Ярослава Джуся содержит отсылку к казацкой эпохе, когда музыканты были хранителями памяти и голосом общества. Основой образа стали вручную вышитая бисером запаска и тканое полотно.

Как писали Новини.LIVE, ранее LELÉKA рассказала, что бюджет номера на Евровидении состоит из нескольких частей. По ее словам первая часть бюджета — это средства "Суспільного", также помогают спонсоры и партнеры.

Также певица раскрыла, кто работает над постановкой номера для Евровидения. Постановка построена на переходе от разобщенности к единству, а ее главным эмоциональным акцентом является надежда.