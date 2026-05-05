Возвращение легенд: Руслана и Сердючка зажгут на Евровидении-2026

Организаторы Евровидения-2026, которое пройдет в Австрии, раскрыли полный перечень звездных гостей и тематику интервал-актов. На сцену конкурса вернутся легенды украинской музыки - Руслана и Верка Сердючка, а открывать первый полуфинал будет победительница 1972 года Вики Леандрос с обновленным звучанием своего главного хита.

Кто будет выступать на Евровидении-2026 на интервал-актах

Австрия готовится принимать Евровидение-2026 и уже обнародовала подробный план развлекательной программы, которая будет сопровождать конкурсные выступления.

Открытие первого полуфинала доверили легендарной Вики Леандрос, которая одержала победу в 1972 году. Она выйдет на сцену с новой версией своей знаменитой песни "L'amour Est Bleu".

Кроме музыкальных номеров, организаторы подготовили тематический интервал-акт под названием "Austria is not Australia", где хотят с юмором обыграть постоянную путаницу между двумя странами. Во втором полуфинале главным событием станет появление JJ, победителя Евровидения-2025, который впервые исполнит свою новую композицию.

Финальное шоу и традиционный парад флагов также начнутся под аккомпанемент JJ. Певец исполнит трек "Wasted Love", однако на этот раз в сопровождении живого оркестра.

Отдельным номером в гранд-финале заявлено выступление австрийского представителя 2018 года Сезара Семпсона. Музыкальное наполнение решающего вечера дополнят выступления знаменитых артистов. Поэтому на сцене появятся норвежец Александр Рыбак, финская группа Lordi, болгарин Кристиан Костов, а также Макс Муцке из Германии и Мириана Конте с Мальты. Кроме них, Финляндию будет представлять Эрика Викман.

Особое внимание организаторы уделили большому попурри в финале, где соберутся самые харизматичные участники прошлых лет.

Украина будет представлена двумя культовыми артистками: на сцену выйдут Руслана, которая привезла первую победу стране в 2004-м, и Верка Сердючка, чье выступление в 2007 году стало мировым мемом.

К этому звездному миксу присоединятся итальянское трио Il Volo, победители 2006 года Lordi и участница Евровидения-2025 Эрика Викман. Такое сочетание артистов разных эпох и жанров должно стать главной изюминкой австрийского шоу.

