Повернення легенд: Руслана та Сердючка запалять на Євробаченні-2026

Організатори Євробачення-2026, що пройде в Австрії, розкрили повний перелік зіркових гостей та тематику інтервал-актів. На сцену конкурсу повернуться легенди української музики — Руслана та Вєрка Сердючка, а відкриватиме перший півфінал переможниця 1972 року Вікі Леандрос із оновленим звучанням свого головного хіта.

Хто виступатиме на Євробаченні-2026 на інтервал-актах

Австрія готується приймати Євробачення-2026 і вже оприлюднила детальний план розважальної програми, яка супроводжуватиме конкурсні виступи.

Відкриття першого півфіналу довірили легендарній Вікі Леандрос, яка здобула перемогу у 1972 році. Вона вийде на сцену з новою версією своєї знаменитої пісні "L'amour Est Bleu".

Окрім музичних номерів, організатори підготували тематичний інтервал-акт під назвою "Austria is not Australia", де хочуть з гумором обіграти постійну плутанину між двома країнами. У другому півфіналі головною подією стане поява JJ, переможця Євробачення-2025, який вперше виконає свою нову композицію.

Фінальне шоу та традиційний парад прапорів також розпочнуться під акомпанемент JJ. Співак виконає трек "Wasted Love", проте цього разу у супроводі живого оркестру.

Окремим номером у гранд-фіналі заявлений виступ австрійського представника 2018 року Сезара Семпсона. Музичне наповнення вирішального вечора доповнять виступи знаменитих артистів. Тож на сцені з'являться норвежець Олександр Рибак, фінський гурт Lordi, болгарин Крістіан Костов, а також Макс Муцке з Німеччини та Міріана Конте з Мальти. Окрім них, Фінляндію представлятиме Еріка Вікман.

Особливу увагу організатори приділили великому попурі у фіналі, де зберуться найбільш харизматичні учасники минулих років.

Україна буде представлена двома культовими артистками: на сцену вийдуть Руслана, яка привезла першу перемогу країні у 2004-му, та Вєрка Сердючка, чий виступ у 2007 році став світовим мемом.

До цього зіркового міксу приєднаються італійське тріо Il Volo, переможці 2006 року Lordi та учасниця Євробачення-2025 Еріка Вікман. Таке поєднання артистів різних епох та жанрів має стати головною родзинкою австрійського шоу.

